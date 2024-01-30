المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

شهد معرض الكتاب مساء أمس زيارة المستشار فتحي المريمي المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب برفقة الأستاذ أنور على جاب الله الشويهدي مدير فرع ادارة المطبوعات والمصنفات الفنية بالمنطقة الشرقية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقام بجولة شملت أجنحة وزارة الثقافة واتحاد الناشرين الليبين ودار الفضيل وجامعة طبرق وجامعة بنغازى ودار الرواد ودار أويا ودار الفرجاني ودار الوليد ودار عبيكان الدولية ودار نيولينك ودار الجابر.

والتقى المريمي، بعدد من أصحاب دور النشر وادباء وكتاب من ليبيا وتمحورت الأحاديث حول الكتاب وطباعته ونشره وتسويقه وعلى ضرورة دعم الدولة خدمة للعلم والثقافة في بلادنا وتعريف العالم بالمنتج الثقافي والتعليمي في ليبيا.