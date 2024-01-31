أقل درجة حرارة بفصل الشتاء.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس (فيديو)

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدا الخميس، بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

وقال غانم في تصريحات تلفزيونية، إن محافظات الجمهورية ستشهد الخميس المقبل مزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة على مدار اليوم حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى لـ 15 درجة مئوية، وهي متوقع أن تكون أقل درجة حرارة يتم تسجيلها خلال فصل الشتاء، مع وجود نشاط للرياح يجعلنا نشعر بانخفاض قيم درجات الحرارة أكثر.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تساقط الأمطار المتوسطة للغزيرة والتي قد تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية، تمتد خفيفة لمتوسطة على مدن القناة وبعض المناطق من المحافظات الوجه البحري وتمتد خفيفة للقاهرة.

وأضافت أنه من المتوقع استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع، متوقعة زيادة الأمطار على السواحل الشمالية يومي الأربعاء والخميس.