أقل درجة حرارة بفصل الشتاء.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس (فيديو)

توك شو
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدا الخميس، بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

وقال غانم في تصريحات تلفزيونية، إن محافظات الجمهورية ستشهد الخميس المقبل مزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة على مدار اليوم حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى لـ 15 درجة مئوية، وهي متوقع أن تكون أقل درجة حرارة يتم تسجيلها خلال فصل الشتاء، مع وجود نشاط للرياح يجعلنا نشعر بانخفاض قيم درجات الحرارة أكثر.

txt

الارصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمحافظة بني سويف

txt

الأرصاد: الخميس نسجل أقل درجة حرارة في شتاء 2024

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تساقط الأمطار المتوسطة للغزيرة والتي قد تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية، تمتد خفيفة لمتوسطة على مدن القناة وبعض المناطق من المحافظات الوجه البحري وتمتد خفيفة للقاهرة.

وأضافت أنه من المتوقع استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع، متوقعة زيادة الأمطار على السواحل الشمالية يومي الأربعاء والخميس.

هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية اشعة الشمس هيئة الأرصاد درجات الحرارة المناطق الساحليه انخفاض درجات الحرارة التقلبات الجوية الوجه البحري والقاهرة برنامج صباح الخير يا مصر خلال فصل الشتاء دكتورة منار غانم
Elfagr.org

مواد متعلقة

الارصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمحافظة بني سويف

الأرصاد: الخميس نسجل أقل درجة حرارة في شتاء 2024

الأرصاد تحذر من الطقس الأيام المقبلة.. وتكشف موعد تحسن درجات الحرارة

الأرصاد تحذر المصريين: نواجة الموجة الأكثر برودة منذ بداية شتاء 2024
ads

الأكثر قراءة

‘‘ شاهد الآن ‘‘ مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 والاخيرة واتش ات جودة HD بدون تقطيع الحلقة كاملة دون إعلانات Dailymotion

ملخص وأهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا [ضربات الجزاء]

تفاصيل مباراة المغرب وجنوب افريقيا اليوم في كأس إفريقيا

أهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم 30-01-2024 في كأس آسيا [ركلات الترجيح]

بث مباشر مباراة منتخب السعودية تويتر{1-1}: الشواط الأضافية الآن مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت [الكوري يعود]

شاهد مخلص أهداف مباراة مصر والكونغو الديمقراطية (8-7) في كأس أمم إفريقيا "ليلة ماراثونية"

ظهرت حالا مباشر من هنا.. نتيجة إعدادية القاهرة 2024 ظهرت حالا برقم الجلوس cairo results

شاهد أهداف مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 30-1-2023 ( خسارة أسود الأطلس )