عاجل.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح ٧٨.٤ %

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك لشهادة اتمام التعليم الاساسي ( الشهادة الاعدادية ) للعام الدراسي 2023-2023.

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية

ووصلت نسبة النجاح الخاصة بالفصل الدراسي الأول 78.4% حيث بلغ عدد المتقدمين لاداء الامتحانات من الطلبة والطالبات 190027 حضر منهم 186266 ونجح 145947 طالب وطالبة.

في الوقت الذي اعتمد فيه محافظ القاهرة ايضًا نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 47%.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن لأي من الطلبة والطالبات الحصول على النتيجة يوم غدًا الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.