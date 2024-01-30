رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي، تستعد المدارس الإعدادية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول في القاهرة، خلال الساعات المقبلة، ويبحث العديد من الطلاب عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المدارس انتهت من عمليات تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات، وبدأت مرحلة المراجعة، ومن المقرر أن تنتهي المدارس من المراجعة وعرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 على المحافظ لاعتمادها.

وأشارت المديرية إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للترم الأول، خلال الساعات المقبلة، وذلك عبر بوابة التعلم الأساسي التابعة لمحافظة القاهرة، ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الرابط التالي: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

- يقوم الطالب بالدخول على بوابة التعليم الأساسي.

- اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.

- إدخال بيانات الطالب.

- اختيار المرحلة التعليمية.

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

- اختيار الفصل الدراسي الأول.

-اختيار العام الدراسي الحالي 2023-2024.

- إدخال الاسم والرقم القومي.

- الضغط على عرض النتيجة.

- تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القاهرة من هنـــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الشرقية من هنـــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية من هنـــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنيا من هنـــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بني سويف من هنـــــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الأقصر من هنـــــــــــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسوان من هنـــــــــــــا.

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