اعرف نتيجتك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ القاهرة بنسبة نجاح 78.4%

اعرف نتيجتك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ القاهرة بنسبة نجاح 78.4%

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اعرف نتيجتك.. رابط
اعرف نتيجتك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ القاهرة بنس

اعرف نتيجتك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ القاهرة بنسبة نجاح 78.4%، واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول  لشهادة إتمام التعليم الأساسي  الشهادة الإعدادية للعام الدراسي2023- 2024 بنسبة نجاح 78.4. % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة  حضر منهم 166266 طالب وطالبة ونجح  1454947 طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  96 %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 %.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة  بإدخال رقم الجلوس.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 
وينشر بوابة الفجر، كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة في السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:-

يجب الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي.
الانتقال إلى اختيار المرحلة التعليمية.
لا بد من اختيار الصف الثالث الإعدادي.
اختيار الفصل الدراسي الأول 2024.
يجب الضغط على عبارة عرض النتيجة.

تيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٦ %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦ %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح  ٧٤ %.

بوابه التعليم الاساسي 2024 برقم الجلوس

وجاء ذلك تأكيدا لما نشرتة فيتو أمس الإثنين، بأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة سوف يتم اعتمادها اليوم الثلاثاء، ويمكن الحصول على  نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم من هنا

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 

وفور اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة من قبل المحافظ سوف يتم إعلان رابط نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول سيكون حسب ظروف كل محافظة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول:
- مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

- مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

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