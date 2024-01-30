عاجل | أكبر اقتصاد في أوروبا على موعد مع الركود

قال مكتب الإحصاء الاتحادي بألمانيا، الثلاثاء إن اقتصاد البلاد انكمش في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مع توقع خبراء اقتصاديين أن يدخل أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود فني آخر في الربع الأول من عام 2024.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، وذلك تماشيا مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز.

وانكمش الاقتصاد الألماني 0.3 بالمئة على مدار العام الماضي بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي.