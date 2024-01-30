بيان عاجل من "الجوازات والهجرة" بشأن الأجانب المقيمين في مصر

قالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم إنه فى إطار ضوابط تدقيق أوضاع الأجانب المتواجدين بالبلاد، يتعين على الأجانب، عدا حاملي بطاقة الإقامة، بضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقة صالحة لهم، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة، من خلال بطاقة الإقامة التي سيتم إصدارها بما يضمن حصولهم على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة.

وأوضح البيان أنه لن يتم التعامل من جانب المؤسسات الرسمية مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.

وجاء في البيان أنه بالنسبة للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، يتعين عليهم تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة، أو غرامات التخلف، أو تكاليف إصدار بطاقة إقامة بـ ال دولار أو ما يعادله من عملات أجنبية، بقيمة 1000 دولار، شريطة وجود مستضيف مصري وفي موعد أقصاه ثلاثة أشهر.