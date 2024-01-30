وفد ياباني يطلع على الخطط الاستثمارية لمشاريع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان

تُعد منطقة النجد بمحافظة ظفار أحد أبرز المواقع الواعدة للمساهمة في الأمن الغذائي؛ نظرا لما تمتلكه من مقومات طبيعية تتمثل في توفر الأراضي الشاسعة والمنبسطة والمياه، وتهدف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تخطيط المنطقة الصالحة للزراعة التي تغطي مساحة إجمالية تزيد عن (24.200) كيلومتر مربع، وتعول على تطوير المنطقة وإدارتها بطريقة مبتكرة وحديثة لتصبح سلة الغذاء لسلطنة عمان.

وتماشيًا مع التوجهات الحكومية لمنطقة النجد ونظرًا للخبرة التي تمتلكها شركة جايكا اليابانية، فقد قام أحد كبار مستشاري شركة جايكا للزراعة والأمن الغذائي هيروشي هيراوكا والوفد المرافق له بزيارة إلى منطقة النجد للاطلاع على المنطقة بكافة مكوناتها والتجارب الناجحة المطبقة على أرض الواقع، والتعرف على الخطط الاستثمارية ومنافذ التسويق التي قد تشكل رابطًا مع منطقة النجد والمصدر المائي وشركات الأمن الغذائي وذلك بهدف التعاون في وضع أفضل التصورات لإنشاء مدينة زراعية اقتصادية بمنطقة النجد بمحافظة ظفار، وتقديم دراسة المخطط الرئيسي للمنطقة وفق برنامج زمني من الفترة 21 من يناير إلى 2 فبراير 2024.

وشملت الزيارة عدة أماكن منها: مدينة خزائن الاقتصادية ومركز جودة وسلامة الغذاء، وعدد من الشركات القائمة بمنطقة النجد ومنها شركة البشائر للحوم الحمراء، الصفاء للدواجن، شركة تنمية نخيل عمان وشركة النجد للتنمية الزراعية) وعدد من المشاريع القائمة.

ويعتبر قطاع الأمن الغذائي من القطاعات الحيوية المهمة في سلطنة عمان، حيث تعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على إدارة برنامج استراتيجي لعدد من المشاريع تفوق قيمتها الاستثمارية المليار ريال عماني التي تهدف إلى تأمين السلطنة غذائيًا ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وتعظيم القيمة المضافة.