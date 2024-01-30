وفد ياباني يطلع على الخطط الاستثمارية لمشاريع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان

عربي ودولي
بوابة الفجر

تُعد منطقة النجد بمحافظة ظفار أحد أبرز المواقع الواعدة للمساهمة في الأمن الغذائي؛ نظرا لما تمتلكه من مقومات طبيعية تتمثل في توفر الأراضي الشاسعة والمنبسطة والمياه، وتهدف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى تخطيط المنطقة الصالحة للزراعة التي تغطي مساحة إجمالية تزيد عن (24.200) كيلومتر مربع، وتعول على تطوير المنطقة وإدارتها بطريقة مبتكرة وحديثة لتصبح سلة الغذاء لسلطنة عمان.
وتماشيًا مع التوجهات الحكومية لمنطقة النجد ونظرًا للخبرة التي تمتلكها شركة جايكا اليابانية، فقد قام أحد كبار مستشاري شركة جايكا للزراعة والأمن الغذائي هيروشي هيراوكا والوفد المرافق له بزيارة إلى منطقة النجد للاطلاع على المنطقة بكافة مكوناتها والتجارب الناجحة المطبقة على أرض الواقع، والتعرف على الخطط الاستثمارية ومنافذ التسويق التي قد تشكل رابطًا مع منطقة النجد والمصدر المائي وشركات الأمن الغذائي وذلك بهدف التعاون في وضع أفضل التصورات لإنشاء مدينة زراعية اقتصادية بمنطقة النجد بمحافظة ظفار، وتقديم دراسة المخطط الرئيسي للمنطقة وفق برنامج زمني من الفترة 21 من يناير إلى 2 فبراير 2024.
وشملت الزيارة عدة أماكن منها: مدينة خزائن الاقتصادية ومركز جودة وسلامة الغذاء، وعدد من الشركات القائمة بمنطقة النجد ومنها شركة البشائر للحوم الحمراء، الصفاء للدواجن، شركة تنمية نخيل عمان وشركة النجد للتنمية الزراعية) وعدد من المشاريع القائمة.
ويعتبر قطاع الأمن الغذائي من القطاعات الحيوية المهمة في سلطنة عمان، حيث تعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد  المياه على إدارة برنامج استراتيجي لعدد من المشاريع تفوق قيمتها الاستثمارية المليار ريال عماني التي تهدف إلى تأمين السلطنة غذائيًا ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وتعظيم القيمة المضافة.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

أهداف مباراة مصر والكونغو اليوم 28-01-2024 في كأس أمم إفريقيا

شاهد مخلص أهداف مباراة مصر والكونغو الديمقراطية (8-7) في كأس أمم إفريقيا "ليلة ماراثونية"

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع ترافيس موتيابا لمدة 4 مواسم ونصف

عاجل.. وصول جوميز مدرب الزمالك الجديد للقاهرة

عاجل.. الزمالك يُنهي رسميًا أول صفقاته الجديدة مقابل 20 مليون جنيه

نهـاية الـمباراة يلا شوت Iraq اليوم {[[[2- 3}]]]].. بدون تقطيع بث مباشر مشاهدة مباراة #الأردن و#العراق يلا شوت الشوط الثاني "اتفرج من البيت بدون تقطيع"

بث مباشر مباراة منتخب السعودية تويتر: الآن مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت [كأس آسيا]

بيان عاجل من "الجوازات والهجرة" بشأن الأجانب المقيمين في مصر