سلطنة عُمان تستضيف مؤتمر دولي في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال

انطلقت في سلطنة عُمان أعمال المؤتمر السنوي الدولي لمجموعة الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويهدف المؤتمر الذي يحفل بمشاركة أكثر من 150 خبيرًا ومختصًّا إلى مناقشة قضايا الاحتيال في الهواتف المتنقلة، والتهديدات الأمنية المختلفة في تكنولوجيا المعلومات والتقنية الرقمية.

ويركز المؤتمر على القضايا التي يمكن أن تؤثر على تكنولوجيا المعلومات من خلال عروض ونقاشات؛ لمواكبة أحدث التطورات في مجال الاحتيال والأمان خاصة في الهواتف المحمولة واستعراض التهديدات المتطورة والتغييرات التنظيمية والتقدم التكنولوجي في هذا المجال مع تقديم أفكار رؤى حول الاتجاهات الناشئة وأفضل الممارسات، وتطوير وتنفيذ حلول فعّالة لمكافحة تهديدات الاحتيال والأمان في الهواتف المتنقلة والتهديدات الأمنية.

وقال عبد الله بن حمود البرواني مدير عام أمن المعلومات والاتصالات بـ "عُمانتل": إن استضافة الشركة لأعمال المؤتمر السنوي الدولي لمجموعة الأمن السيبراني التابعة للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، جاءت للتركيز على تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية حول العالم من جهة، والمشغلين، وصناع أمن المعلومات، والجمعية بهدف تعزيز التعاون من أجل تحسين البيئة العامة.

وأضاف: إنّ المؤتمر يتضمن تقديم 50 ورقة عمل، بهدف تبادل الخبرات محليًّا ودوليًّا، والاطلاع على الجديد في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، للخروج بنقاط مهمة ليتم متابعتها والاستفادة منها.

وفيما يتعلق بمكافحة الاحتيال عبر الهاتف النقال أوضح أنّ "عُمانتل" ساهمت في إعداد اللوائح المتعلقة بالحماية من الاحتيال والمخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني الصادرة من مؤسسة الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، لافتًا إلى أنّ استضافة المؤتمر يأتي ضمن اهتمام ومشاركة "عُمانتل" الفعالة في الجمعية.