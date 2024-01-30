يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بـدون تقطيع اليوم في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت اليوم

جولة آسيوية بين Saudi Arabia vs South Korea اليوم، مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، وفي دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، تبرز مباراة مثيرة ومرتقبة لعشاق كرة القدم الآسيوية بشكل عام، وخاصة لمشجعي المنتخب السعودي، حيث يواجه الأخضر منتخب كوريا الجنوبية في مواجهة صعبة ومثيرة للاهتمام.

حقق المنتخب السعودي التأهل لدور الـ16 بعد تصدره ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، في حين نجح منتخب كوريا الجنوبية في التأهل بعد حله في المركز الثاني برصيد 5 نقاط في المجموعة الخامسة.

تعد هذه المباراة فرصة لشهد مواجهة مثيرة ومنافسة قوية بين الفريقين، حيث يتولى كل منتخب تدريبه مدرب ذو خبرة وإمكانيات، حيث يقود المنتخب السعودي المدرب الإيطالي البارع روبرتو مانشيني، الذي حقق العديد من الإنجازات مع منتخب إيطاليا، بينما يقود المنتخب الكوري الجنوبي المدرب الألماني الخبير يورغن كلينسمان.

وتأتي هذه المواجهة بعدما خاض المنتخب السعودي 16 مباراة سابقة مع كوريا الجنوبية في مختلف المسابقات، حيث تمكن الأخضر من تحقيق 7 انتصارات مقابل 4 انتصارات لكوريا الجنوبية، بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل.

موعد مباراة المنتخب السعودي ومنتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023

في لقاء مثير ينتظره عشاق كرة القدم الآسيوية بفارغ الصبر، مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت ستجمع مباراة المنتخب السعودي بمنتخب كوريا الجنوبية مساء الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني على أرض استاد المدينة التعليمية. تعد هذه المواجهة فرصة مثالية للاستمتاع بمستوى الكرة الآسيوية ولمشاهدة صراع محتدم بين الفريقين.

موعد انطلاق المباراة محدد ليكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في حين ستنطلق الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وتبدأ الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا بث مباشر يلا شوت

تُعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية لعشاق كرة القدم في المنطقة لمتابعة أحداثها المشوقة والمثيرة، حيث يتوقع أن تكون المواجهة مثيرة داخل أرض الملعب وخارجه، بفضل الأداء القوي لكلا الفريقين والطموح الذي يحملونه لتحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة في البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

في المملكة العربية السعودية، يمكن مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية عبر قنوات SSC المشفرة فقط، بينما يمكن للمشجعين في دولة الإمارات العربية المتحدة متابعة المباراة عبر قناة أبوظبي الآسيوية.

أما في العراق، فسيكون البث متاحًا على قناة الرابعة العراقية، بينما يمكن للجمهور في بقية البلدان العربية الاستمتاع بمشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مسابقة كأس آسيا 2023.

للمتابعين في جميع أنحاء العالم، يمكن الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا لمشاهدة مباريات المنتخب السعودي وباقي المنتخبات عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية، مما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بالبطولة ومتابعة المباريات بكل سهولة وراحة.

تردد قناة SSC1 HD تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مشاهدة مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية بث مباشر في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت في السعودية يجب الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات يمكن ذلك من خلال تطبيق "StarzPlay".

أما في بقية الوطن العربي فيمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

بطاقة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

تشمل بطاقة بث مباشر مباراة السعودية وكوريا الجنوبية كافة المعلومات والتفاصيل التي تهم جماهير ومتابعين الكرة السعودية والكورية، إليكم بطاقة المباراة التفصيلية:

المباراة السعودية وكوريا الجنوبية التاريخ 28 يناير 2024 التوقيت السابعة مساءً الملعب استاد المدينة التعليمية المعلق الرياضي فهد العتيبي، عصام الشوالي

التشكيل المُتوقع للمنتخبين

ومن المتوقع أن يبدأ كل منتخب بتشكيلته الأساسية نظرًا لأهمية وصعوبة المباراة المرتقبة، حيث يتوقع أن يبدأ المدرب روبرتو مانشيني بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: علي لاجامي وعلي البليهي وحسان تمبكتي وسعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كنو وعبد الإله المالكي ومحمد البريك.

خط الهجوم: سالم الدوسري وفراس البريكان وسامي النجعي.

أما بالنسبة للمنتخب الكوري من المتوقع أن يبدأ بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: سيانج كيم جيو.

خط الدفاع: كيم جن سو – كيونج وون كوان – يونج جوان كيم – كيم تاي هوان.

خط الوسط: يونج جونج – بايك سونج – كوون تشانج هون.

خط الهجوم: سون هيونج مين – جو هوانج – سيونج بيوم.

السعودية وكوريا الجنوبية.. صراع التأهل للدور التالي

تأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ16 في بطولة كأس آسيا 2023 بأداء مميز، حيث تصدر المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط. الأخضر حقق الانتصار في مباراتين ضد عمان وقيرغيزستان، بالإضافة إلى التعادل مع تايلاند. من جانبه، وصل منتخب كوريا الجنوبي إلى نفس المرحلة باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط.

بدأ المنتخب الكوري الجنوبي مشواره في دور المجموعات بالفوز على البحرين (3-1)، ثم تعادل مع الأردن (2-2) ومع ماليزيا (3-3). هذه النتائج أثارت تساؤلات حول جدية منتخب كوريا الجنوبية في تحقيق الفوز الذي كان سيقودها لمواجهة صعبة أمام اليابان.

تشير الإحصائيات الفنية في دور المجموعات إلى صعوبة المواجهة المرتقبة بين المنتخبين السعودي والكوري الجنوبي. فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة قائمة التسجيلات بثمانية أهداف، بينما سجل المنتخب السعودي أربعة أهداف. وبالنسبة لعمليات التسديد على المرمى، فقد سدد المنتخب السعودي 57 تسديدة، بينما سدد منتخب كوريا الجنوبية 55 تسديدة.

وفيما يتعلق بالاستحواذ على الكرة والتمرير، احتل المنتخب الكوري الجنوبي الصدارة بـ 2103 تمريرة، بينما جاء المنتخب السعودي في المركز الثالث برصيد 1949 تمريرة.

من المتوقع أن تكون المواجهة بين السعودية وكوريا الجنوبية فرصة للاستمتاع بالتنافس الشديد بين قوتين كبيرتين في آسيا. حيث يعد المنتخب السعودي أحد أبرز الفرق في غرب القارة الآسيوية، بينما تعد كوريا الجنوبية واحدة من أقوى الفرق في شرق آسيا. كما أن هذه المباراة قد تمثل مثالًا للتنافس الشديد بين شقي القارة الآسيوية، حيث يمتلك المنتخب السعودي ثلاث كؤوس قارية، بينما يعد منتخب كوريا الجنوبية ثاني أفضل قوة كروية في شرق آسيا بعد اليابان.

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أعلن الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيلة الأخضر لمباراة كوريا الجنوبية، مساء اليوم، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2023.

ويخوض المنتخب السعودي مباراة منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا، اليوم، وهو يحمل في تاريخ مشاركاته في البطولة ثلاث بطولات عام "1984، و1988، و1996"، في حين جاء وصيفًا للبطولة ثلاث مرات في أعوام "1992، 2000، 2007".

وعلى الجانب الآخر، يخوض منتخب كوريا الجنوبية مباراة اليوم أمام المنتخب السعودي وهو يحمل في تاريخه بطولتين عامي "1956، 1960"، في حين حقق الوصافة أربع مرات خلال أعوام "1972، 1980، 1988، 2015".

وقبل مباراة اليوم، يتفوق المنتخب السعودي على كوريا الجنوبية في تاريخ المواجهات السابقة ببطولة كأس آسيا بانتصار في مقابل 3 تعادلات، بينما لم يحقق الكوريون أي انتصار على الأخضر في تاريخ مبارياتهما بالبطولة القارية.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

يخوض منتخب السعودية مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا فى لقاء سيقام اليوم الثلاثاء فى تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت السعودية.

تشكيل المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية

وجاء تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة كوريا الجنوبية على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار

الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي

الوسط: سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، محمد البريك.

الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري

تشكيل كوريا الجنوبية الرسمي أمام السعودية

وجاء تشكيل منتخب كوريا الجنوبية لمواجهة السعودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: هيون وو جو

الدفاع: كيم مين جاي، كيم يونج جون، كيم جي سو، كيم تاي هوان، جونج سيون هيون

الوسط: هوانج إن بيوم، جيونج وو يونج، لي كانج إن، لي جاي سونج

الهجوم: سون هيونج مين