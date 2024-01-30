وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يغادر إلى المجر

الاقتصاد
بوابة الفجر

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة  اليوم متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست فى زيارة تستغرق يومين؛ يعقد خلالها لقاءات مع مسؤولين حكوميين وعدد من مسؤلى الشركات  المجرية لبحث التعاون وضخ استثمارات جديدة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وتعزيز التعاون المشترك بين مصر والمجر فى المجالات ذات الصلة.


ومن المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت فى مائدة مستديرة تنظمها الوكالة المجرية لترويج الصادرات، بحضور عدد من الشركات المجرية المتخصصة العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.


كما يشارك الدكتور عمرو طلعت فى ورشة عمل تنظمها وزارة الاقتصاد الوطنى بالمجر، وجامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد حول النظام الإيكولوجى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة المجر، حيث سيتم خلالها تسليط الضوء على فرص التعاون المقترحة بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 

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