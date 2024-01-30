شاهد الآن..مسلسل حالة خاصة الحلقه التاسعة 9 والعاشرة 10 على منصة watch it رابط مجاني

مسلسل حالة خاصة الحلقه التاسعة 9 والعاشرة 10 على منصة watch it رابط مجاني

مسلسل حالة خاصة الحلقه التاسعة 9 والعاشرة 10 على منصة watch it رابط مجاني،مسلسل "حالة خاصة" يستمر في تحقيق نجاح كبير، خاصةً خلال الحلقات الأولى التي تم عرضها. يُعرض هذا المسلسل المصري البارز عبر شبكة Watch it الرقمية، ويتميز بقصة تركز بشكل أساسي حول شخصية "نديم أحمد أبو سريع"، الذي يعاني من التوحد ولكن يظهر بقوة مذهلة ويحقق نجاحًا باهرًا بالحصول على وظيفة مرموقة في مكتب محامٍ كبير. تجعل قدراته الفريدة وذكاؤه الاستثنائي منه شخصية ملفتة، ويتوقع عرض حلقتي "حالة خاصة" 9 و10 خلال الأسبوع الحالي.

أحداث مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول الفنان طه دسوقي والذي يجسد شخصية نديم أحمد أبو سريع في المسلسل، وهو طالب متفوق في كلية الحقوق، والأول دفعته خلال الأربع سنوات، لكن يعاني من التوحد، وبالرغم من تفوقه لم يتم تعيينه كمعيد، فقرر الالتحاق بالعمل في مكتب محاماة كبير.

مسلسل حالة خاصة

وتجسد الفنانة غادة عادل في مسلسل حالة خاصة شخصية أماني النجار، وهي أكبر محامية في مصر، وتمتلك مكتبًا كبيرًا للمحاماة، ويعلن مكتب أماني النجار عن حاجته للمتدربين، ويذهب نديم للتقديم، ويظهر نديم براعته في القانون، إلا أن أماني النجار لا تقبله بسبب أنه دفعة حديثة، ومن ثم يسعي نديم لإظهار ذكائه وجدارته لأماني، وتقبله للتدريب في مكتبها.

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مسلسل حالة خاصة الحلقة الأخيرة

وإنتشرت العديد من الاخبار في الساعات الأخيرة حول عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الأخيرة وهو ما جعل العديد من الجماهير تشعر بالاستياء بعد النجاح الباهر الذي حققه المسلسل، يذكر بأن معظم المسلسلات الجديدة التي تم إنتاجها في السنوات الأخيرة لا تتخطى العشر حلقات مما يجعل الأحداث متسارعة في وقت قصير وعدم شعور المشاهدين بالملل مع زيادة الحلقات والأحداث.