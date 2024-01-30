فتح باب التسجيل في مبادرة شباب مصر الرقمية لتصنيع الإلكترونيات

أعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التسجيل في مبادرة شباب مصر الرقمية، في منحة الأربعة أشهر، في عدة مسارات تدريبية تشمل مجالات صناعة الإلكترونيات والأنظمة المُدمجة، والبنية التحتية للشبكات وعوامل تمكينها، والأمن السيبراني، وهندسة ديف أوبس، وهندسة الاتصالات، ويُنظم البرنامج في إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات".

ويوفر البرنامج التدريبي فرص تدريب عملي مع خبراء في المجالات المختلفة، والوصول إلى المعدات والأدوات اللازمة لتطوير المشاريع الإلكترونية، وفرصة للتعلم والتفاعل مع شبكة من المبتكرين والمهندسين المحترفين. كما يتضمن شهرًا من التدريب العملي داخل الشراكات الرائدة في هذه المجالات. ويوفر المعهد وسائل لنقل المتدربين لمقرات المعهد خلال فترة التدريب.



يبدأ التدريب يوم 24 فبراير وآخر موعد للتسجيل يوم 10 فبراير.