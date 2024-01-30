ميناء دمياط يتداول 37 سفينة حاويات وبضائع



استقبل ميناء دمياط 8 سفن وغادرته 6 سفن، خلال الـ 24 ساعة الماضية; ليصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها 37 سفينة حاويات وبضائع.

وذكرت هيئة الميناء أن قطارين غادرا بحمولة إجمالية 2507 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وقطارا آخر بعد أن فرغ 25 حاوية قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 5188 شاحنة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل لـ105 آلاف و349 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143 ألفا و641 طنا.

وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة شملت 42 ألفا و524 طنا، فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 509 حاويات مكافئة.