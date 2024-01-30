تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1020 شاحنة و86 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 1237 راكبا بموانئها.

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع، و550 شاحنة و64 سيارة; فيما شملت حركة الصادرات 13 ألف طن بضائع، و470 شاحنة و22 سيارة.

وأفادت بأن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال العبارة أمل، بينما غادرته السفينتان الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2400 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور وآيلة.