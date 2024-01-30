رابط مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت

رابط مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت.. شاهدها بث مباشر على SSC Live HD،يدخل المنتخب السعودى مواجهة قوية أمام منتخب كوريا الجنوبية في السادسة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس آسيا التي تجرى أحداثها حاليا في قطر.

وتأهل «الأخضر السعودى» إلى ثمن النهائي بعد تحقيق فوزين على عُمان وطاجيكستان، ثم تعادل كان مخيبًا للآمال أمام تايلاند سلبيًا، ثم خرج المدرب روبيرتو مانشيني وأعلن أن السعودية ليست مرشحة للتتويج باللقب الغائب منذ تسعينيات القرن الماضي.

على الجانب الآخر كان تأهل كوريا الجنوبية مثيرًا للجدل، حيث أراد المدرب يورغن كلينسمان تجنب صدارة مجموعته حتى لا يواجه منتخب اليابان مبكرًا، والتقطته الكاميرات وهو يبتسم عندما أدركت ماليزيا التعادل ومعها احتلال زملاء هيونغ مين سون المركز الثاني.

وتعود آخر مواجهة جمعت السعودية بكوريا في كأس آسيا إلى نسخة 2007، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وقبلها أقصى المنتخب السعودي «الشمشون» الكوري من نصف نهائي نسخة 2000 بلبنان بعد الفوز بثنائية طلال المشعل الشهيرة.

رابط مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت

لم تكن مرحلة المجموعات في كأس آسيا لكوريا الجنوبية خالية من الدراما والإثارة، حيث تم تسجيل أربعة أهداف على الأقل في جميع مبارياتها الثلاث.

رابط مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت

لكن ذلك لم يكن دائمًا متساويًا في النتائج، حيث أنهى محاربو التايغوك برصيد خمس نقاط فقط، وهو أقل عدد لهم في مرحلة المجموعات من هذه المسابقة منذ عام 2007 (أربع)، في حين فشلوا في صدارة مجموعتهم للمرة الأولى منذ عام 2011.

للمباراة الثانية على التوالي، استحوذ رجال يورغن كلينسمان على الجزء الأكبر من الاستحواذ والفرص أمام ماليزيا، ولكن كما قال الفائز بكأس العالم السابق، كان تحولهم الدفاعي سيئًا مرة أخرى، حيث استقبلت شباكهم أربع تسديدات على المرمى، ثلاث منها كانت سيئة. الأهداف.

فازت كوريا الجنوبية بمباراتها الافتتاحية في الأدوار الإقصائية في كأس آسيا في كل من البطولات الأربع الماضية، حيث تغلبت على البحرين في هذه المرحلة قبل أربع سنوات (2-1 في الوقت الإضافي).

بصفته مدربًا للمنتخب الوطني، تعرض كلينسمان لهزيمة واحدة فقط في الوقت الأصلي سواء في كأس العالم أو أي مسابقة قارية أخرى، عندما خسر فريقه الأمريكي 2-1 أمام جامايكا في نصف نهائي الكأس الذهبية CONCACAF 2015.

ولم تتلق شباك النمور الآسيوية أي هدف أمام الصقور الخضراء في مواجهاتهم الأربعة السابقة، لكنهم لم يهزموا عليهم مطلقًا في كأس آسيا.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت في السعودية يجب الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات يمكن ذلك من خلال تطبيق "StarzPlay".

أما في بقية الوطن العربي فيمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

من هو معلق مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

هناك أكثر من خيار فيما يخص التعليق الصوتي علي المباراة، عبر شبكة القنوات السعودية، حيث يمكن الاستماع للمعلق فهد العتيبي. وعبر شبكة قنوات بي إن سبورتس يتولى المعلق عصام الشوالي التعليق على المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023

تردد قناة SSC1 HD التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4. تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مع ضمان مكانهم في دور الـ16 بالفعل، أجرى مانشيني تغييرات شاملة على المنتخب السعودي بدءًا من الجولة 11 في الجولة الثالثة، حيث كان علي البليهي وسالم الدوسري هما اللاعبان الوحيدان اللذان احتفظا بمكانهما في التشكيلة الافتتاحية.

وصل البليهي إلى نصف قرن من المباريات الدولية في تعادله أمام تايلاند، كما فعل محمد كنو عندما حل بدلًا من فواز الصقور، في حين أن محمد البريك على بعد ست نقاط من تحقيق نفس الإنجاز.

راغد النجار حل محل أحمد الكسار في حراسة المرمى ولم يضطر إلى التوقف مرة واحدة ليحافظ على شباكه نظيفة، بينما خاض أيضًا أول مباراة دولية له مع الصقور الخضراء.

أجرى كلينسمان ثلاثة تغييرات على فريقه الكوري الجنوبي الأساسي 11 من الجولة الثانية إلى الثالثة، حيث أشرك كيم تاي هوان وكيم يونج جون وجيونج وو يونج بدلًا من جونج سيونج هيون ولي كي جي وبارك يونج وو.

ظهر هوانج هي-تشان، الذي غاب عن أول مباراتين بسبب الإصابة، لأول مرة في المسابقة في الجولة الثالثة، حيث حل بدلًا من تشو غو-سونغ في الشوط الثاني، بينما عاد كيم جين-سو أيضًا من كدمة، ليحل محل سيول يونغ. -وو.

سجل لي كانج إن هدفه الثالث في المسابقة، وأحرز جيونج وو يونج هدفه الرابع مع المنتخب الوطني، بينما أصبح لدى سون هيونج مين الآن هدف في مواجهتين متتاليتين.

التشكيلة السعودية المحتملة:

الكسار؛ البريك، التمبكتي، العجمي، البليهي؛ عبد الحميد، علي، المالكي، غريب؛ س. الدوسري، الشهري

التشكيلة الأساسية المحتملة لكوريا الجنوبية:

هيون-وو؛ يونغ وو، سيونغ هيون، مين جاي، جين سو؛ كانغ إن، إن بيوم، وو يونغ، جاي سونغ؛ جو سونج، هيونج مين