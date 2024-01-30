عاجل.. وصول جوميز مدرب الزمالك الجديد للقاهرة

وصل منذ قليل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى القاهرة لبدء تسلم مهام قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

جوميز مديرًا فنيًا للزمالك

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض لمدة موسم ونصف خلفًا لمعتمد جمال المدير الفني الحالي.

ويصطحب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مدربًا مساعدًا ومدربًا للأحمال بالإضافة إلى مدرب حراس مرمى خلفًا لمحمد عبد المنصف.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم عن تولي جوزيه جوميز منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.

من جانبه علم موقع الفجر الرياضي أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز سيتقاضى راتبًا 65 ألف دولار شهريًا بجهازه الفني.

ومن المنتظر أن يستمر معتمد جمال مع الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك بقيادة جوزيه جوميز في منصب المدرب العام.

