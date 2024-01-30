بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا يلا شوت في كأس أفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا يلا شوت في كأس إفريقيا

الفجر الرياضي
المغرب ضد جنوب افريقيا
المغرب ضد جنوب افريقيا - كأس أمم إفريقيا 2023

منافسة أفريقية بين Morocco vs South Africa اليوم، مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، وتحمل المواجهة القادمة في دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا 2023، التي تقام حاليًا في كوت ديفوار، جوًا من التشويق والإثارة، حيث يلتقي المنتخب المغربي بنظيره جنوب إفريقيا في مدينة سان بيدرو، لاختتام هذا الدور بمباراة مثيرة ومنتظرة بفارغ الصبر.

تأهل أسود الأطلس إلى دور الستة عشر بعد تصدرهم المجموعة السادسة بسبع نقاط، من خلال انتصارين وتعادل واحد، بينما حجز منتخب جنوب إفريقيا بطاقته للتأهل بالمركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، من انتصار وتعادل وهزيمة واحدة.

يدخل المنتخب المغربي، بقيادة المدرب وليد الركراكي، هذه المباراة بغياب لاعبه سفيان بوفال بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات، بينما ما زالت مشاركة نجم الفريق حكيم زياش محل شك بعد إصابته في المباراة السابقة أمام زامبيا.

مع ذلك، يعود مدافع بايرن ميونخ الألماني نصير مزراوي للتشكيلة بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يقود وليد الركراكي المنتخب المغربي من المنطقة الفنية على أرض الملعب، بعد رفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الإيقاف الذي فرض عليه في المباراة السابقة، بسبب المشادة مع قائد منتخب الكونغو الديموقراطية شانسيل مبيمبا.

متي موعد وتوقيت مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير/ كانون الثاني، تشهد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 مباراة مهمة ومثيرة بين المنتخب المغربي ومنتخب جنوب إفريقيا، وذلك على أرضية ملعب "لاورينت بوكو".

تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى التأهل للدور المقبل في البطولة. سيتنافس الفريقان على الميدان للحصول على الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحقيق أهدافهم في البطولة.

من المقرر أن تبدأ المباراة بصافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية. سيكون هذا اللقاء فرصة حقيقية لكلا الفريقين لتحقيق الانتصار وتعزيز موقعهم في البطولة.

مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شوت

يتطلع عشاق كرة القدم في العديد من دول العالم إلى متابعة هذه المباراة المثيرة والمشوقة، حيث سيتابعون تطورات اللقاء وأداء الفريقين بشغف وحماس. سيكون للجماهير الرياضية الفرصة لدعم فرقهم المفضلة ومساندتها نحو تحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة، وبالنظر إلى أهمية المباراة والتنافس الشديد المتوقع بين الطرفين، فإنه من المؤكد أن هذه المواجهة ستكون مثيرة ومثيرة للاهتمام، وستشهد تنافسًا قويًا على أرض الملعب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المتوقع بشدة أن تُنقل مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي تحمل حقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تأتي هذه الخطوة في إطار استمرار التعاون بين بي إن سبورتس والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) لتوفير تغطية شاملة وحصرية لمباريات البطولة القارية المرموقة.

وتعزز هذه الأخبار التوقعات بأن مجموعة قنوات بي إن سبورت قد حصلت على حقوق بث كأس الأمم الأفريقية 2024، ومن المتوقع أن تقدم البث الحصري لجميع مباريات البطولة في الوطن العربي، من المحيط الأطلسي إلى الخليج. هذا يعكس التزام بي إن سبورتس بتقديم تغطية شاملة وعالية الجودة لأبرز الأحداث الرياضية العالمية لمشتركيها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المتوقع أن تكون القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2024 هي باقة ماكس الأولى "beIN SPORTS HD 1 MAX". سيتمكن المشاهدون من متابعة اللقاءات عبر هذه القنوات بتقنية عالية الوضوح، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة لجميع عشاق كرة القدم في المنطقة.

تردد القنوات:

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11547
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2\3

التردد: 11013
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات مفتوحة تنقل مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم:

قناة tvt التوغولية

قناة Rti الإيفوارية

قناة Ortb البنينية

قناة TRT

قناة TV 5.8

قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500

قمر يوتلسات 9 شرق 
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500

قمر يوتلسات 9 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500

قمر يوتلسات 7 شرق
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500

قمر تركسات 42 شرق 
التردد 12356 H
معدل ترميز 7100

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم؟

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة المغرب وجنوب إفريقيا تويتر عبر الإنترنت عن طريق الاشتراك في تطبيق TOD.

حكم مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

في إطار بطولة كأس أمم إفريقيا، سيقود الحكم السوداني محمود إسماعيل مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في دور الـ 16. يأتي هذا الإعلان استعدادًا للمباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخبين في إطار المنافسة القارية الرفيعة المستوى. من المتوقع أن يضفي الحكم السوداني محمود إسماعيل الشهيرة والخبرة في إدارة المباريات الرياضية جوًا من النضج والعدالة على هذا اللقاء الهام. يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء القارة هذه المواجهة المثيرة، حيث سيتنافس الفريقان على تحقيق الفوز والتأهل للمراحل القادمة من البطولة.

تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: موديبا - ماثوبي مافالا - جوميليمو كيكانا - خوليسو موداو.

خط الوسط: بيرسي تاو - سفيفيلو سيثولي - تيبوهو موكوينا - مورينا.

خط الهجوم: ثيمبا زواني - إيفيدينس ماكجوبا.

تشكيل المغرب المتوقع جنوب إفريقيا

وجاء تشكيل المغرب المتوقع ضد جنوب إفريقيا كالتالي:

  • - حراسة المرمى: ياسين بونو
  • - الدفاع: يحيي عطية الله - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي
  • - الوسط: عز الدين أوناحي - أمين حارث - سليم أملاح
  • - الهجوم: عبدالصمد الزلزولي - يوسف النصيري - أمين عدلي

المغرب ضد جنوب إفريقيا.. صراع ومواجهات شرسة بين المنتخبين

تاريخ المواجهات بين المنتخبين المغربي وجنوب إفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا يعكس سلسلة من المواجهات الشيقة والمثيرة التي شهدتها البطولة على مر السنين. بدأت هذه المواجهات في بطولة كأس أمم إفريقيا 1998، حيث تقابل المنتخبان في دور الثمانية للبطولة. وقد حسم منتخب جنوب إفريقيا النتيجة لصالحه بفوز مستحق بهدفين نظيفين، سجلهما ماكارثي وديفيد نياتي، بينما سجل سعيد شيبا هدفًا للمغرب.

وفي بطولة كأس أمم إفريقيا 2002، التقى المنتخبان مجددًا في إطار منافسات دور المجموعات. وقدم منتخب جنوب إفريقيا أداء مميزًا، حيث حقق انتصارًا كبيرًا على المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي إحدى المباريات الودية التي أُقيمت في إيران تحت اسم كأس LG، انتهت المواجهة بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي دون أهداف، وتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح المغرب بنتيجة 3-0.

في بطولة كأس أمم إفريقيا 2004، انتهت المباراة بين المغرب وجنوب إفريقيا بالتعادل 1-1، ضمن منافسات المجموعات، حيث تقدم منتخب جنوب إفريقيا أولًا عن طريق باتريك مايو، ثم عادل يوسف السفري للمغرب من ركلة جزاء.

تواجه الفريقان مرة أخرى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2013، وخرجت المباراة بالتعادل 2-2 في إطار منافسات المجموعة الأولى، حيث سجل للمغرب عصام العدوة وعبدالإله الحافيظي، بينما سجلت جنوب إفريقيا عن طريق ماي ماهلانغو وسيانونغا سانغويني، وفي مباراة ودية أقيمت في 11 أكتوبر 2013، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، حقق المغرب فوزًا مهمًا بهدف نظيف على جنوب إفريقيا، حيث سجل مبارك بوصوفة هدف الفوز في الدقيقة 90، في مباراة جرت ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، حقق المغرب فوزًا صعبًا في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ثم تعرض للخسارة في مباراة الإياب بنتيجة 2-1 أيضًا.

close
المطالب المغرب منتخب المغرب جنوب أفريقيا المغرب ضد جنوب إفريقيا وليد الركراكي مشاهدة مباراة المغرب المغرب ضد جنوب افريقيا بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب اليوم مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا اليوم تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا بث مباشر مباراة المغرب وجنوب افريقيا اون لاين تشكيل المغرب تشكيل جنوب إفريقيا قناة bein sports afcon قنوات بي ان سبورت بث مباشر قناة beIN Sports تطبيق شاهد القنوات الناقلة القنوات المفتوحة أهداف مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر المغرب أمام جنوب إفريقيا المغرب كاس أمم أفريقيا المغرب ضد جنوب إفريقيا مباشر المغرب لايف المغرب مباشر المغرب مباشر اليوم المغرب وجنوب افريقيا المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر المغرب وجنوب افريقيا مباشر بث مباشر المغرب اليوم بث مباشر مباراة المغرب وجنوب افريقيا تشكيل المغرب أمام جنوب إفريقيا ماتش المغرب وجنوب إفريقيا مباراة المغرب أمام جنوب إفريقيا مباراة المغرب اليوم بث مباشر مباراة المغرب اليوم مباشر مباراة المغرب اليوم مباشرة مباراة المغرب اليوم مباشرة الان مباراة المغرب بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا مباراة المغرب مباشر مباراة المغرب وجنوب افريقيا مباشر مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر مشاهدة المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب الان مشاهدة مباراة المغرب اليوم مباشر مشاهدة مباراة المغرب بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب مباشر الان مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر مواجهات المغرب وجنوب إفريقيا موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا نتيجة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا مباريات اليوم كأس أمم أفريقيا 2024 مباراة المغرب اليوم بث مباشر بين سبورت ترتيب المغرب المغرب اليوم اخبار المغرب اليوم حكم مباراة المغرب وجنوب افريقيا morocco vs south africa
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص وأهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا [ضربات الجزاء]

أهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم 30-01-2024 في كأس آسيا

بث مباشر مباراة منتخب السعودية تويتر{1-1}: الشواط الأضافية الآن مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت [الكوري يعود]

عاجل| مصدر يكشف تفاصيل الأتفاق مع صندوق النقد الدولي وموعد التنفيذ

جارية الآن مباشر دون تقطيع Saudi & Korea الشوط الإضافي الأول (1-1) .. بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 والاخيرة واتش ات جودة HD الحلقة كاملة دون إعلانات Dailymotion

جارية الآن شاهد دون ولا مليم (2-1) الشوط الثاني.. بث مباشر مشاهدة مباراة مالي وبوركينا فاسو يلا شوت دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا

شاهد مخلص أهداف مباراة مصر والكونغو الديمقراطية (8-7) في كأس أمم إفريقيا "ليلة ماراثونية"