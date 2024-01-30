بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا يلا شوت في كأس إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا يلا شوت في كأس أفريقيا

منافسة أفريقية بين Morocco vs South Africa اليوم، مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، وتحمل المواجهة القادمة في دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا 2023، التي تقام حاليًا في كوت ديفوار، جوًا من التشويق والإثارة، حيث يلتقي المنتخب المغربي بنظيره جنوب إفريقيا في مدينة سان بيدرو، لاختتام هذا الدور بمباراة مثيرة ومنتظرة بفارغ الصبر.

تأهل أسود الأطلس إلى دور الستة عشر بعد تصدرهم المجموعة السادسة بسبع نقاط، من خلال انتصارين وتعادل واحد، بينما حجز منتخب جنوب إفريقيا بطاقته للتأهل بالمركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، من انتصار وتعادل وهزيمة واحدة.

يدخل المنتخب المغربي، بقيادة المدرب وليد الركراكي، هذه المباراة بغياب لاعبه سفيان بوفال بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات، بينما ما زالت مشاركة نجم الفريق حكيم زياش محل شك بعد إصابته في المباراة السابقة أمام زامبيا.

مع ذلك، يعود مدافع بايرن ميونخ الألماني نصير مزراوي للتشكيلة بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يقود وليد الركراكي المنتخب المغربي من المنطقة الفنية على أرض الملعب، بعد رفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الإيقاف الذي فرض عليه في المباراة السابقة، بسبب المشادة مع قائد منتخب الكونغو الديموقراطية شانسيل مبيمبا.

متي موعد وتوقيت مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير/ كانون الثاني، تشهد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 مباراة مهمة ومثيرة بين المنتخب المغربي ومنتخب جنوب إفريقيا، وذلك على أرضية ملعب "لاورينت بوكو".

تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى التأهل للدور المقبل في البطولة. سيتنافس الفريقان على الميدان للحصول على الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحقيق أهدافهم في البطولة.

من المقرر أن تبدأ المباراة بصافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية. سيكون هذا اللقاء فرصة حقيقية لكلا الفريقين لتحقيق الانتصار وتعزيز موقعهم في البطولة.

مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شوت

يتطلع عشاق كرة القدم في العديد من دول العالم إلى متابعة هذه المباراة المثيرة والمشوقة، حيث سيتابعون تطورات اللقاء وأداء الفريقين بشغف وحماس. سيكون للجماهير الرياضية الفرصة لدعم فرقهم المفضلة ومساندتها نحو تحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة، وبالنظر إلى أهمية المباراة والتنافس الشديد المتوقع بين الطرفين، فإنه من المؤكد أن هذه المواجهة ستكون مثيرة ومثيرة للاهتمام، وستشهد تنافسًا قويًا على أرض الملعب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المتوقع بشدة أن تُنقل مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي تحمل حقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تأتي هذه الخطوة في إطار استمرار التعاون بين بي إن سبورتس والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) لتوفير تغطية شاملة وحصرية لمباريات البطولة القارية المرموقة.

وتعزز هذه الأخبار التوقعات بأن مجموعة قنوات بي إن سبورت قد حصلت على حقوق بث كأس الأمم الأفريقية 2024، ومن المتوقع أن تقدم البث الحصري لجميع مباريات البطولة في الوطن العربي، من المحيط الأطلسي إلى الخليج. هذا يعكس التزام بي إن سبورتس بتقديم تغطية شاملة وعالية الجودة لأبرز الأحداث الرياضية العالمية لمشتركيها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المتوقع أن تكون القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2024 هي باقة ماكس الأولى "beIN SPORTS HD 1 MAX". سيتمكن المشاهدون من متابعة اللقاءات عبر هذه القنوات بتقنية عالية الوضوح، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة لجميع عشاق كرة القدم في المنطقة.

تردد القنوات:

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات مفتوحة تنقل مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم:

قناة tvt التوغولية قناة Rti الإيفوارية قناة Ortb البنينية قناة TRT قناة TV 5.8 قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500 قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500 قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500 قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500 قمر تركسات 42 شرق

التردد 12356 H

معدل ترميز 7100

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم؟

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حكم مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

في إطار بطولة كأس أمم إفريقيا، سيقود الحكم السوداني محمود إسماعيل مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في دور الـ 16. يأتي هذا الإعلان استعدادًا للمباراة المرتقبة التي ستجمع بين المنتخبين في إطار المنافسة القارية الرفيعة المستوى. من المتوقع أن يضفي الحكم السوداني محمود إسماعيل الشهيرة والخبرة في إدارة المباريات الرياضية جوًا من النضج والعدالة على هذا اللقاء الهام. يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء القارة هذه المواجهة المثيرة، حيث سيتنافس الفريقان على تحقيق الفوز والتأهل للمراحل القادمة من البطولة.

تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: موديبا - ماثوبي مافالا - جوميليمو كيكانا - خوليسو موداو.

خط الوسط: بيرسي تاو - سفيفيلو سيثولي - تيبوهو موكوينا - مورينا.

خط الهجوم: ثيمبا زواني - إيفيدينس ماكجوبا.

تشكيل المغرب المتوقع جنوب إفريقيا

وجاء تشكيل المغرب المتوقع ضد جنوب إفريقيا كالتالي:

- حراسة المرمى: ياسين بونو

- الدفاع: يحيي عطية الله - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي

- الوسط: عز الدين أوناحي - أمين حارث - سليم أملاح

- الهجوم: عبدالصمد الزلزولي - يوسف النصيري - أمين عدلي

المغرب ضد جنوب إفريقيا.. صراع ومواجهات شرسة بين المنتخبين

تاريخ المواجهات بين المنتخبين المغربي وجنوب إفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا يعكس سلسلة من المواجهات الشيقة والمثيرة التي شهدتها البطولة على مر السنين. بدأت هذه المواجهات في بطولة كأس أمم إفريقيا 1998، حيث تقابل المنتخبان في دور الثمانية للبطولة. وقد حسم منتخب جنوب إفريقيا النتيجة لصالحه بفوز مستحق بهدفين نظيفين، سجلهما ماكارثي وديفيد نياتي، بينما سجل سعيد شيبا هدفًا للمغرب.

وفي بطولة كأس أمم إفريقيا 2002، التقى المنتخبان مجددًا في إطار منافسات دور المجموعات. وقدم منتخب جنوب إفريقيا أداء مميزًا، حيث حقق انتصارًا كبيرًا على المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي إحدى المباريات الودية التي أُقيمت في إيران تحت اسم كأس LG، انتهت المواجهة بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي دون أهداف، وتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح المغرب بنتيجة 3-0.

في بطولة كأس أمم إفريقيا 2004، انتهت المباراة بين المغرب وجنوب إفريقيا بالتعادل 1-1، ضمن منافسات المجموعات، حيث تقدم منتخب جنوب إفريقيا أولًا عن طريق باتريك مايو، ثم عادل يوسف السفري للمغرب من ركلة جزاء.

تواجه الفريقان مرة أخرى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2013، وخرجت المباراة بالتعادل 2-2 في إطار منافسات المجموعة الأولى، حيث سجل للمغرب عصام العدوة وعبدالإله الحافيظي، بينما سجلت جنوب إفريقيا عن طريق ماي ماهلانغو وسيانونغا سانغويني، وفي مباراة ودية أقيمت في 11 أكتوبر 2013، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، حقق المغرب فوزًا مهمًا بهدف نظيف على جنوب إفريقيا، حيث سجل مبارك بوصوفة هدف الفوز في الدقيقة 90، في مباراة جرت ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، حقق المغرب فوزًا صعبًا في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ثم تعرض للخسارة في مباراة الإياب بنتيجة 2-1 أيضًا.