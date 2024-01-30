نتائج إختبار القدرات العامة الورقي 1445

رابط الاستعلام عن نتائج إختبار القدرات العامة الورقي 1445 تعزز اهتمام الطلاب بالبحث حول نتائج اختبار القدرات الورقي بعد إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد صدور نتائج هذا الاختبار. يعتبر اجتياز اختبار القدرات ضروريًا للطلاب السعوديين الذين يطمحون إلى القبول في الوظائف الحكومية، حيث يُعتبر الاختبار شرطًا هامًا لتحقيق هذا الهدف.

أعلنت هيئة تقويم التدريب والتعليم أن نتائج اختبار القدرات الورقي لعام 1445 هـ ستكون متاحة بعد مرور شهر من إجراء الاختبار. سيتم الإعلان عن النتائج عبر منصة قياس على مدى ثلاثة أيام بدءًا من تاريخ الإعلان.

يتطلع الطلاب إلى النتائج بشكل كبير، حيث يعتبر اجتياز اختبار القدرات خطوة هامة نحو تحقيق طموحاتهم الوظيفية.

رابط الاستعلام عن نتائج إختبار القدرات العامة الورقي 1445

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عن تحديد موعد إعلان نتائج اختبار القدرات الورقي الذي أُجري في ديسمبر 2023. يُعتبر اختبار القدرات العامة الورقي أو الرقمي من الاختبارات الحيوية التي يجب على جميع طلاب الثانوية العامة - الذكور والإناث - الاشتراك فيه. يتطلب الحصول على نسبة نجاح عالية في هذا الاختبار للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات والكليات السعودية.

يُعتبر الاختبار شرطًا أساسيًا للقبول في مؤسسات التعليم العالي، حيث يُستخدم لتقييم مستوى الطلاب وقدراتهم المعرفية في اكتساب المعرفة. يحق لكل طالب التسجيل في اختبار القدرات حتى خمس مرات خلال العام الدراسي.

خطوات التحقق من نتائج القدرات

يبحث البعض أن طرق من أجل التحقق من نتائج القدرات والتي تتمثل كالتالي:

يجب أولا البحث على منصة قياس عن طريق استخدام محرك البحث للدخول ( اضغط هنا ).

). بعد ذلك قم بالدخول اليه وسوف يتطلب منك تدوين كلمة المرور والضغط على المربع من أجل التأكد من عدم تواجد روبوت.

قم بالنقر فوق كلمة تسجيل الدخول.

سوف تظهر صفحة أمامك ينبغي النقر فوق نتائج الاختبار ونقوم بتحديد نوعية الاختبار الذي قمت بإجرائه

بعد ذلك سوف تجد نتائج القدرات التي قمت بأدائها من قبل، حيث يمكنك الإطلاع عليها.

كما يمكنك الإطلاع عليها عن طريق رابط تم توفيره تحت رعاية هيئة تقويم التدريب والتعليم.

عدد مرات اختبار القدرات العامة

حددت الهيئة عدد مرات من أجل أداء الاختبار والتي يحق ذلك لكل الطلاب وهي كالتالي: