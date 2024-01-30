نتائج اختبار القدرات الورقي 1445 عبر منصة قياس

المركز الوطني للقياس|نتائج اختبار القدرات الورقي 1445 عبر منصة قياس

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نتائج اختبار القدرات الورقي 1445 عبر منصة قياس

نتائج اختبار القدرات الورقي 1445 عبر منصة قياس،تم إجراء اختبار القدرات الورقي في ديسمبر 2023، وقد لفتت نتائج هذا الاختبار اهتمام الطلاب والطالبات السعوديين. يمكنك الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات الورقي 1445 عبر موقع قياس الوطني بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك. يظهر الاهتمام المتزايد من قبل الطلاب في البحث عن نتائجهم، حيث يعتبر اختبار القدرات العامة شرطًا أساسيًا للقبول في الجامعات والكليات في المملكة العربية السعودية.

هيئة تقويم التعليم والتدريب أكدت أن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي 1445 ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. يتوقع أن تظهر النتائج على الموقع في تاريخ 25 يناير 2024. يُرسل إشعار بالنتائج أيضًا إلى الهواتف المحمولة المسجلة لدى المتقدمين عبر رسائل نصية.

نتائج اختبارات القدرات العامة 1445 له رابط ماهو؟

هيئة تقويم التعليم وتدريب داخل المملكة العربية السعودية من خلال الاستعلام عن نتائج إختبارات القدرات المعرفية الورقية 1445، حيث يتم ذلك برقم الهوية الوطنية عبر إتباع الخطوات التالية:

  • قم بالدخول إلى موقع قياس الوطني.
  • تسجيل رقم الهوية الوطنية المحددة بك.
  • تسجيل كلمة السر المحددة بك باضافة تاريخ ميلادك.
  • بعد نزله بكم بالانتقال إلي صفحة حديثة فقط أنقر على أنا ليست روبوت.
  • بعد ذلك قم بالانتقال إلى صفحة نتائج الإختبارات.
  • قم بالنقر على أيقونة نتائج إختبار القدرات العامة الورقي.
  • قم بالنقر على كلمة عرض لتطلع على النتائج.

إختبار القدرات العامة له أهمية كبيرة ما هي

داخل المملكة العربية السعودية إختبار القدرات العامة الورقي ينال أهمية كبيرة كونه أحد شروط القبول في العديد من الوظائف داخل المؤسسات الحكومية والخاصة،  كما تعد بمثابة شهادة جودة لحاملي والقدرة على إنجاز الأعمال بنجاح.

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