بالاسم ورقم الجلوس..رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية،تترقب جماعة الطلاب في محافظة الغربية، نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024، والتي من المتوقع أن تُعلن عنها وزارة التربية والتعليم قريبًا. انتهى الطلاب من إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويترقبون الإعلان عن النتائج لمعرفة أدائهم في جميع المواد الدراسية.

وفقًا لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ناصر حسن، من المقرر أن تُعلن نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول في النصف الأول من الأسبوع القادم. سيتم ذلك بعد اكتمال عملية تصحيح الأوراق الامتحانية وتسجيل درجات جميع المواد، حيث سيتم عرضها على محافظ الغربية للاعتماد الرسمي.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الغربية

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الغربية، أن عمليات تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ما تزال جارية لليوم الثاني على التوالي داخل الكنترولات. وأوضح حسن أن من المتوقع الانتهاء من عمليات التصحيح وإعلان النتائج بنهاية الأسبوع القادم.

وأضاف حسن، في تصريحات خاصة، أن فور الانتهاء من تقدير جميع المواد الدراسية التي أداها الطلاب في الامتحانات، سيتم مراجعة الأوراق والدرجات الداخلية، ومن ثم سيقومت لجنة النظام والمراقبة بعمليات الرصد الورقي والإلكتروني، والمراجعات النهائية، تمهيدًا لاستخراج النتائج. وأخيرًا، ستتم استعراض النتائج واعتمادها من قبل محافظ الغربية.

كيفية معرفة نتيجة الثالث الاعدادي 2024 محافظة الغربية

وفي العام الدراسي الماضي تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية بنسبة نجاح 82.5% وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول 84 ألف طالب وطالبة موزعين على 732 لجنة.

سوف يرصد الفجر أي تفاصيل جديدة أو أنباء عن الاعتماد أو نسب النجاح أو رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2024 محافظة الغربية خلال الساعات القليلة المقبلة.

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موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول الغربية 2024

أدى 87068 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى 3492 طالب لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية فى جميع المواد.

وجرت امتحانات الفصل الدراسي الأول في هدوء دون صدور أي شكوى أو مشكلة من قبل الطلاب على مدار فترة الامتحانات.

كانت قد انطلقت الامتحانات يوم 17 يناير، والتي استمرت حتى يوم 24 من الشهر ذاته، ومنذ تلك اللحظة ويترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور النتيجة.