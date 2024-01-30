رابط سريع.. نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية 2024 الترم الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية 2024 الترم الاول

نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية 2024 الترم الأول،أثارت قضية نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية حالة من القلق بين أولياء الأمور والطلاب. يتسائل الأهالي عن موعد إعلان النتائج، متحمسين لمعرفة تفاصيل أداء أبنائهم في الامتحانات. وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن مؤشرات نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية مبشرة حتى الآن، وأن عمليات التصحيح تتم بعناية وأمانة شديدة.

وأوضح الوكيل أن أعمال التصحيح لا تزال جارية، وسيتم إعتماد النتائج مباشرة من قبل محافظ الغربية بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة. يُؤخذ في اعتبار كل طالب ويتأكد من حقوقه. من المتوقع الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في الأيام القليلة المقبلة في جميع المحافظات، حيث سيقوم كل محافظ بإعلان نتائج محافظته بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد. ستتاح إمكانية الاستعلام عن الدرجات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

أدى 87،068 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى 3،492 طالب لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية في جميع المواد.

جرت الامتحانات بسلام وهدوء دون صدور أي شكاوى أو مشكلات من قبل الطلاب خلال فترة الامتحانات، التي انطلقت في 17 يناير واستمرت حتى 24 من الشهر ذاته. ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر موعد ظهور النتائج.

وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية ستظهر بنهاية الأسبوع القادم، بعد انتهاء مرحلة المراجعة ورصد الدرجات. ستكون النتيجة قيد الانتظار لاعتمادها من قبل المحافظ.

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الغربية 2024 إلكترونيًا أولًا، وبعد اعتمادها رسميًا يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال المدرسة بالاسم ورقم الجلوس، عن طريق القوائم المدرسية في فناء المدرسة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الغربية بالاسم فقط

يمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والاسم من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية من خلال هذه الخطوات:-

الدخول إلى رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية نتيجة الشهادة الاعدادية (اضغط هنا) كتابة رقم الجلوس كتابة رقم التحقق الضغط على عرض النتيجة

طريقة الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الغربية

هناك عدد من الخطوات التي يجب على طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية اتباعها من أجل الاطلاع على النتائج الخاصة بهم للفصل الدراسي الأول وهذه الخطوات تتمثل في الآتي: