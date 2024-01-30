نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 برقم الجلوس الترم الأول عبر بوابة الفجر قريبًا ستكون نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة الغربية متاحة للاستعلام عنها، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن موقع مديرية التربية والتعليم سيقوم بنشر النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح بشكل كامل.

من المتوقع أن تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة الغربية خلال ساعات قليلة من اليوم. يمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم، حيث سيتم نشر النتيجة بصيغة PDF، ويمكن أيضًا الاستعلام عنها عن طريق إدخال رقم الجلوس.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج الصف الثالث الإعدادي قد صدرت بالفعل في خمسة عشر محافظة حتى الآن، ومن المتوقع أن تكون نتيجة محافظة الغربية قريبة جدًا. يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتيجة بفارغ الصبر لمعرفة النجاح والتفوق.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الغربية الترم الأول

وفي الفصل الدراسي الأول، اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2021/ 2024، حيث تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88870 طالب وطالبة حضر منهم 88723 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 80.11% كما تقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية المهنية 4729 طالب وطالبة، حضر منهم 4581 طالب وطالبة ووصلت نسبة النجاح بينهم 85.11% في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% و97.3% للصم.

طريقة الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الغربية

هناك عدد من الخطوات التي يجب على طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية اتباعها من أجل الاطلاع على النتائج الخاصة بهم للفصل الدراسي الأول وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يدخل الطالب أو ولي إمرة في البداية على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي أو الدخول بشكل مباشر على موقع الفجر للحصول عليبها اضغط هنا .

يختار الطالب بعد ذلك مرحلة التعليم الإعدادية.

يختار الطالب المحافظة التي يوجد بها.

يدخل الطالب بعد ذلك رقم الجلوس الخاص به في المكان المحدد لذلك.

في النهاية وبعد اتمام الخطوات السابقة ينقر الطالب على زر عرض النتيجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

واستكمالا للخدمات التي تقدمها فيتو لجميع متابعيها من الطلاب ننشر خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، والأوراق المطلوبة وهي كالآتي:

1- يتوجه الطالب إلى شئون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

2- تسديد الرسوم المحددة عن كل مادة.

3-إحضار إيصال رسوم التظلمات.

4-إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها في فترة التظلمات.

5- يقوم الطالب بتسليم طلب التظلمات لـ لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

6- يتم تحديد موعد للاطلاع على صور أوراق إجابة الطالب من قبل لجنة النظام والمراقبة.

7- يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا.

8- يحظر استخدام الهاتف خلال الاطلاع.

9- يؤخذ إقرار كتابي على ولي الأمر بأنه اطلع على صورة ورقة إجابة نجله مع ارفاق 2 صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

10- تعلن نتيجة التظلمات بمقر شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.

11- فى حالة إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب فى درجات يحصل على رسوم التظلم.