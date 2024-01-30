بنك مصر يطرح بطاقة بلاتينيوم بالدولار لإتاحة خدمة السحب النقدي والشراء من الخارج

طرح بنك مصر بطاقة خصم مباشر "بلاتينيوم" بالدولار بهدف إتاحة خدمة السحب النقدي والشراء من خارج مصر أو الشراء من المواقع الأجنبية من خلال الإنترنت.

ويتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب دولارى (جارى أو توفير) للاستخدام في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر، وتبلغ رسوم إصدار البطاقة 20 دولار في السنة الأولى و10 دولارات مصاريف التجديد للسنوات التالية.

في حال الاستخدام داخل مصر تكون المعاملة بالجنيه المصري أما خارج مصر تتم بالدولار وفق الحدود القصوى المقررة من البنك في اليوم والشهر.

ويبلغ حد السحب النقدي خارج مصر: يبلغ ألف دولار يوميا بحد أقصى 5 آلاف دولار شهريا، وحد المشتريات خارج مصر: يبلغ 5 آلاف دولار يوميا بحد أقصى 20 ألف دولار شهريًا.

-والمسموح للشراء من مواقع أجنبية على الإنترنت: يبلغ 5 آلاف دولار يوميا بحد أقصى 20 ألف دولار شهريًا.