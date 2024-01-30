فيتوريا يرحل عن منتخب مصر.. وينتظر حسم الشرط الجزائي

الفجر الرياضي
فيتوريا
فيتوريا

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، على فسخ عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، خلال الساعات القليلة المقبلة.

فيتوريا يرحل عن تدريب منتخب مصر

ووافق أعضاء اتحاد الكرة المصري، على فسخ عقد المدير الفني عقب توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار من دور الستة عشر، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

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ويتفاوض الاتحاد المصري في الوقت الحالي، مع فيتوريا لتخفيض قيمة الشرط الجزائي والذي يبلغ 3 أشهر من راتبه بواقع 600 ألف دولار حال الرحيل خلال 15 يوم من توديع البطولة.

ومن المقرر أن يخطر الاتحاد المصري، فيتوريا وجهازه الفني بقرار فسخ التعاقد بصورة رسمية في خطاب رسمي، قبل انتهاء شهر يناير حتى لا يحصل على راتب الشهر المقبل.
 

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