"حماس": اقتحام الاحتلال مبنى الهلال الأحمر بخانيونس "جريمة حرب"

قالت حركة "حماس"، مساء الثلاثاء، إن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل في خانيونس جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق النار بكثافة "جريمة حرب".

جاء ذلك في بيان للحركة عبر "تلجرام" بعد أن أعلن الهلال الأحمر اقتحام الجيش الإسرائيلي مبنى الجمعية في خانيونس وإخلائه تحت تهديد السلاح.

وقالت "حماس": "نحذّر من ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة بعد اقتحامه لساحة مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفى الأمل في خانيونس، وسط إطلاق النار بكثافة على المتواجدين في المشفى من طواقم طبية وجرحى ونازحين".

وأكدت أن ذلك "يشكّل جريمة حرب تضاف للسلسلة الطويلة من المجازر والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا في القطاع".

وأوضحت "حماس" أن "تكرار العدو الصهيوني استهدافه لمستشفيات قطاع غزة، هو إمعان في تطبيق جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، عدا كونه استخفافا بالمجتمع الدولي وبالأمم المتحدة وبالقوانين الدولية، وبمقرّرات محكمة العدل الدولية".

وطالبت بـ "الوقوف بشكل حازم لمنع العدو الصهيوني من مواصلة جرائمه وفظائعه المروعة ضد الأطفال والمدنيين العزّل".

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الثلاثاء، اشتعال النيران في خيام للنازحين داخل أسوار مقرها في محيط مستشفى الأمل بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي كلا من مقر الجمعية والمستشفى (متجاوران).

وحذرت الجمعية من أن "الوضع يزداد خطورة"، معبَّرة عن "قلقها الشديد" على سلامة طواقمها والجرحى والمرضى وآلاف النازحين في المبنى.