أعضاء مجلس الأمن يطالبون بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي، بزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل بسبب تدهور الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.

جاء ذلك على لسان مندوبة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة، ناتالي برودهرست، نيابة عن أعضاء مجلس الأمن، بعد جلسة مغلقة بشأن غزة.

وقالت برودهرست، في بيان صحفي الثلاثاء، إن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن ترحيبهم بتعيين الهولندية سيغريد كاغ بمنصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، ودعوا جميع الأطراف إلى التعاون مع كاغ".

وأشارت إلى أن "أعضاء مجلس الأمن يشعرون بالقلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة"، مضيفة: "يجب زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بشكل عاجل".

ويعاني سكان قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، فاقمتها تعليق عدد من الدول الغربية دعمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ومنذ 26 يناير الجاري، قررت 17 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ "أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023 ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا بالإضافة إلى والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء. 

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