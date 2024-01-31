عاجل.. بطاقات خصم بالدولار بحد مشتريات يصل إلى 20 ألف دولار (تفاصيل)

أخبار مصر
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أصدر بنك مصر، بطاقة خصم فوري للحسابات الدولارية تحت مسمى "فيزا بلاتينيوم فوري بالدولار.

ويسمح البنك للعملاء الأفراد أصحاب الحسابات الدولارية بإصدار هذه البطاقة للاستخدام في عمليات الشراء بحد أقصى 20 ألف دولار شهريًا، بينما تتيح السحب النقدي بالخارج حتى 5 آلاف دولار شهريًا.

ويصدر البنك هذه البطاقة لجميع العملاء الأفراد سواء الأجانب أو المصريين، لمدة 5 سنوات بمصاريف إصدار 20 دولار، ومصاريف سنوية 10 دولارات.

ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب دولاري ببنك مصر 100 دولار، ومصاريف إصدار للحساب 50 جنيها، كما أن هناك عمولة 10% لتدبير العملة في حالة استخدام البطاقة بعملة غير الدولار.

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