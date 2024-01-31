مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 يناير 2024.. تعرف على السعر الجديد

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، استقرارًا لجميع الأعيرة، ببداية تعاملات الصاغة، وذلك بعد ارتفاع قياسي لعيار 21 أمس، ليسجل أعلى سعر له، ويتخطى حاجز الـ4000 جنيه لأول مرة.

ويستعرض موقع “الفجر”، خلال السطور التالية، آخر تحديث لـ أسعار الذهب المحلية في سوق الصاغة المصرية، وفقا لتعاملات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 في التالي:

- سعر الذهب عيار 24: سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 4639 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21: سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4005 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18: سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3471 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب: بالنسبة لـ سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ 32400 جنيه.

- سعر أوقية الذهب عالميًا: أما عن سعر أوقية الذهب فسجل 2038 دولارًا.