مرشح الرئاسة الفنلندية يحذر أمريكا من انتهاك ضماناتها الأمنية

عربي ودولي
بيكا هافيستو
بيكا هافيستو

حذّر المرشح الرئاسي الفنلندي بيكا هافيستو الولايات المتحدة الأمريكية من انتهاك الضمانات الأمنية التي قدمتها لبلاده في حلف "الناتو".

وأعرب هافيستو، الذي سيخوض جولة إعادة لضمان مقعد الرئاسة في بلاده، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة سوف تتوقف عن كونها قوة عالمية إذا انتهكت تلك الضمانات.

وقال هافيستو خلال مناظرة انتخابية يوم الثلاثاء: "بقدر ما تنوي الولايات المتحدة أن تظل قوة عالمية، يجب عليها أن تحترم الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تشارك فيها".

وأضاف: "إذا انسحبت من حلف شمال الأطلسي أو انتهكت الاتفاقيات الفردية أو الضمانات الأمنية المقدمة، مثل اتفاقية الدفاع مع فنلندا، ستتوقف عن كونها قوة عالمية ولن تكون هناك ثقة بها".

ونقلت عنه صحيفة "ايلتا سانومات" الفنلدية قوله: "لا أعتقد أن أي رئيس أمريكي أو أي حركة سياسية في الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمثل هذه التغييرات".

المرشح الرئاسي الفنلندي بيكا هافيستو فلندا الولايات المتحدة الامريكية أمريكا اخبار دولية
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

‘‘ شاهد الآن ‘‘ مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 والاخيرة واتش ات جودة HD بدون تقطيع الحلقة كاملة دون إعلانات Dailymotion

ملخص وأهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا [ضربات الجزاء]

أهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم 30-01-2024 في كأس آسيا [ركلات الترجيح]

تفاصيل مباراة المغرب وجنوب افريقيا اليوم في كأس إفريقيا

بث مباشر مباراة منتخب السعودية تويتر{1-1}: الشواط الأضافية الآن مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت [الكوري يعود]

نهـاية الـمباراة يلا شوت Iraq اليوم {[[[2- 3}]]]].. بدون تقطيع بث مباشر مشاهدة مباراة #الأردن و#العراق يلا شوت الشوط الثاني "اتفرج من البيت بدون تقطيع"

نجم الأهلي: فيتوريا "مدرب فنكوش".. وهذه أسباب خروج المغرب من أمم إفريقيا

ظهرت حالا مباشر من هنا.. نتيجة إعدادية القاهرة 2024 ظهرت حالا برقم الجلوس cairo results