انخفاض العقود الآجلة للنفط.. وبرنت يسجل 82.50 دولارا للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

 ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، وسط  استمرار العوامل الأساسية الدافعة للهبوط، بعد مكاسب حققتها في الجلسة السابقة.

 

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس، والتي ينتهي تداولها اليوم 37 سنتًا إلى 82.50 دولارًا للبرميل، كما انخفض عقد أبريل الأكثر تداولًا 24 سنتًا إلى 82.26 دولارًا للبرميل.

 

ونزل خام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 18 سنتًا إلى 77.64 دولارًا للبرميل.

 

وتشمل العوامل الأساسية الدافعة للهبوط الأوضاع في الشرق الأوسط والأزمة المتفاقمة في قطاع العقارات في الصين بعد تصفية مجموعة "تشاينا إيفرغراند" العقارية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

 

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني اليوم الأربعاء، التي من المرجح أن تظهر انكماشًا للشهر الرابع على التوالي.

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