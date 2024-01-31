الاقتصاد الفرنسي يسجل ركودا للربع الثاني على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات رسمية  أن الاقتصاد الفرنسي سجل ركودا خلال الربعين الأخيرين من عام 2023، حيث تجاوز تأثير تراجع الاستثمارات وإنفاق الأسر تأثير تحسن التجارة الخارجية.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي، سجل إجمالي الناتج المحلي نموا صفريا خلال الربع الرابع، وهو نفس ما سجله خلال الربع الثالث.

وكان الاقتصاد الفرنسي قد نما بنسبة 0.7 % خلال الربع الثاني.

من ناحية أخرى، تراجعت الواردات بنسبة 1.3%. كما انخفضت الصادرات بنسبة 0.1 % بعدما تراجعت بنسبة 0.6%.

كما أظهر تقرير آخر تراجع نمو استهلاك الأسر خلال ديسمبر الماضي مما يعكس انخفاض استهلاك الطعام.

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