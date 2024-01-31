الصين وروسيا توقعان اتفاقيات تعاون بقيمة 1.91 مليار دولار

أبرمت الشركات الصينية وشركاؤها التجاريون الروس 55 صفقة، بقيمة 13.6 مليار يوان (1.91 مليار دولار )، وذلك خلال مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الروسي الذي عقد في مدينة شنيانغ شمال شرقي الصين.

وتغطي الصفقات، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، العديد من القطاعات ومنها تخزين سلسلة التبريد، والخدمات المالية، والواردات والصادرات.

ووقعت حكومة مدينة شنيانغ وشركة شرق الصين للخطوط الجوية خطاب نوايا في المؤتمر، واتفقتا على فتح خط جوي منتظم للركاب بين شنيانغ وموسكو في أواخر فبراير القادم.

وحضر أعمال المؤتمر أكثر من 100 من رواد الأعمال من روسيا ودول أخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلى جانب ممثلين عن الشركات الصينية والخبراء الصناعيين والعلماء.