الصين وروسيا توقعان اتفاقيات تعاون بقيمة 1.91 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

أبرمت الشركات الصينية وشركاؤها التجاريون الروس 55 صفقة، بقيمة 13.6 مليار يوان (1.91 مليار دولار )، وذلك خلال مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الروسي الذي عقد في مدينة شنيانغ شمال شرقي الصين.

 

وتغطي الصفقات، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، العديد من القطاعات ومنها تخزين سلسلة التبريد، والخدمات المالية، والواردات والصادرات.

 

ووقعت حكومة مدينة شنيانغ وشركة شرق الصين للخطوط الجوية خطاب نوايا في المؤتمر، واتفقتا على فتح خط جوي منتظم للركاب بين شنيانغ وموسكو في أواخر فبراير القادم.

 

وحضر أعمال المؤتمر أكثر من 100 من رواد الأعمال من روسيا ودول أخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلى جانب ممثلين عن الشركات الصينية والخبراء الصناعيين والعلماء.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

‘‘ شاهد الآن ‘‘ مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 والاخيرة واتش ات جودة HD بدون تقطيع الحلقة كاملة دون إعلانات Dailymotion

ملخص وأهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا [ضربات الجزاء]

أهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم 30-01-2024 في كأس آسيا [ركلات الترجيح]

تفاصيل مباراة المغرب وجنوب افريقيا اليوم في كأس إفريقيا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 31-1-2024 في قنا

بث مباشر مباراة منتخب السعودية تويتر{1-1}: الشواط الأضافية الآن مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت [الكوري يعود]

نهـاية الـمباراة يلا شوت Iraq اليوم {[[[2- 3}]]]].. بدون تقطيع بث مباشر مشاهدة مباراة #الأردن و#العراق يلا شوت الشوط الثاني "اتفرج من البيت بدون تقطيع"

عبد الله السعيد ينهي انتقاله إلى الزمالك ولكن هناك أزمة واحدة.. ما هي؟