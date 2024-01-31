إصدارات سوق السندات الصينية تبلغ 10 تريليونات دولار في 2023

بلغ إجمالي إصدارات السندات في الصين 71 تريليون يوان (نحو 10 تريليونات دولار) في عام 2023، بزيادة 14.8 في المئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات البنك المركزي الصيني.

وأظهرت البيانات، حسب وكالة "شينخوا" الصينية، أن إصدارات سندات الخزانة بلغت 11 تريليون يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومة المحلية 9.3 تريليون يوان.

وأوضحت أنه خلال العام الماضي، بلغت إصدارات السندات المالية 10.2 تريليون يوان، بينما بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات 14 تريليون يوان، فيما بلغت إصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية 348.52 مليار يوان، وبلغ إصدار شهادات الإيداع بين البنوك 25.8 تريليون يوان.

وبحلول نهاية العام الماضي، بلغت السندات القائمة المحتفظ بها 157.9 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 9.1 في المائة، بينما بلغت السندات القائمة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون الأجانب 3.72 تريليون يوان في نهاية الشهر الماضي، وهو ما يمثل 2.4 في المئة من إجمالي السندات القائمة المحتفظ بها.