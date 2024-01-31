مباشر الآن "بدون فلوس".. مشاهدة مباراة البحرين واليابان يلا كوورة لايف دون تقطيع | كأس أمم آسيا

مباشر الآن "دون فلوس".. مشاهدة مباراة البحرين واليابان يلا كوورة لايف دون تقطيع | كأس أمم آسيا يواجه منتخب البحرين نظيره منتخب اليابان اليوم الأربعاء 31 يناير وتأتي مباراة البحرين واليابان ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم آسيا بقطر وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الآسيوية عن مباراة البحرين واليابان في كأس أمم آسيا.

مباشر الآن "دون فلوس".. مشاهدة مباراة البحرين واليابان يلا كوورة لايف دون تقطيع | كأس أمم آسيا

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مباراة البحرين واليابان في كأس آسيا

تأتي مباراة البحرين واليابان ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم آسيا تمكن منتخب البحرين من الصعود إلى هذا الدور بعدما تصدر ترتيب المجموعة الخامسة بالبطولة برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة فيما صعد المنتخب الياباني كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط أيضًا.

موعد مباراة البحرين واليابان في كأس آسيا

تنطلق مباراة البحرين واليابان اليوم الأربعاء 31 يناير في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وذلك على ملعب استاد الثمامة.

مشوار منتخب البحرين في بطولة كأس آسيا

استهل منتخب البحرين مشواره في بطولة كأس آسيا بالخسارة من كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف لهدف، ثم حقق الفوز على ماليزيا والأردن بهدف دون مقابل.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان

تذاع مباريات كأس آسيا 2024 على مجموعة قنوات SSC عبر قناة "SSC1.

وعبر قناة beIN Sport وستكون القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان على الشبكة القطرية هي باقة البطولة "beIN ASIAN CUP".

التشكيل المتوقع لمنتخب البحرين

من المتوقع أن يعتمد المدرب خوان أنطونيو بيتزي على التشكيل التالي في مباراة البحرين واليابان اليوم..

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله

خط الدفاع: هزاع علي - وليد الحيام - سيد باقر - محمد عادل

خط الوسط: موسيس أتيدي - محمد الحردان

خط هجوم:محمد مرهون - كميل الأسود - علي مدن

-عبد الله الحشاش