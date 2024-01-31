مباشر الآن "بدون فلوس".. مشاهدة مباراة البحرين واليابان يلا كوورة لايف دون تقطيع | كأس أمم آسيا

مباشر الآن "دون فلوس".. مشاهدة مباراة البحرين واليابان يلا كوورة لايف دون تقطيع | كأس أمم آسيا

بث مباشر
مباراة البحرين واليابان
مباراة البحرين واليابان

مباشر الآن "دون فلوس".. مشاهدة مباراة البحرين واليابان يلا كوورة لايف دون تقطيع | كأس أمم آسيا يواجه منتخب البحرين نظيره منتخب اليابان اليوم الأربعاء 31 يناير وتأتي مباراة البحرين واليابان ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم آسيا بقطر وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الآسيوية عن مباراة البحرين واليابان في كأس أمم آسيا.

مباشر الآن "دون فلوس".. مشاهدة مباراة البحرين واليابان يلا كوورة لايف دون تقطيع | كأس أمم آسيا 

ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي عبر بوابة الفجر الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها ضمن الحرص على جمع المعلومات وتسهيل عمليات البحث.

مباراة البحرين واليابان في كأس آسيا 

تأتي مباراة البحرين واليابان ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة أمم آسيا تمكن منتخب البحرين من الصعود إلى هذا الدور بعدما تصدر ترتيب المجموعة الخامسة بالبطولة برصيد 6 نقاط  من فوزين وخسارة فيما صعد المنتخب الياباني كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط أيضًا.

موعد مباراة البحرين واليابان في كأس آسيا 

تنطلق مباراة البحرين واليابان اليوم الأربعاء 31 يناير في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وذلك على ملعب استاد الثمامة.

 

مشوار منتخب البحرين في بطولة كأس آسيا

استهل منتخب البحرين مشواره في بطولة كأس آسيا بالخسارة من كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف لهدف، ثم حقق الفوز على ماليزيا والأردن بهدف دون مقابل.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان 

تذاع مباريات كأس آسيا 2024 على مجموعة قنوات SSC عبر قناة "SSC1.

وعبر قناة  beIN Sport وستكون القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان على الشبكة القطرية هي باقة البطولة "beIN ASIAN CUP".

التشكيل المتوقع لمنتخب البحرين

من المتوقع أن يعتمد المدرب خوان أنطونيو بيتزي على التشكيل التالي في مباراة البحرين واليابان اليوم..

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله

خط الدفاع: هزاع علي - وليد الحيام - سيد باقر - محمد عادل

خط الوسط: موسيس أتيدي - محمد الحردان

خط هجوم:محمد مرهون - كميل الأسود - علي مدن

-عبد الله الحشاش

مباراة البحرين مباشر الآن بدون فلوس مباراة البحرين واليابان مباراة البحرين واليابان في كأس آسيا مباراة البحرين واليابان اليوم موعد مباراة البحرين واليابان القنوات الناقلة لمباراة البحرين القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

‘‘ شاهد الآن ‘‘ مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 والاخيرة واتش ات جودة HD بدون تقطيع الحلقة كاملة دون إعلانات Dailymotion

ملخص وأهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا [ضربات الجزاء]

أهداف مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم 30-01-2024 في كأس آسيا [ركلات الترجيح]

تفاصيل مباراة المغرب وجنوب افريقيا اليوم في كأس إفريقيا

بث مباشر مباراة منتخب السعودية تويتر{1-1}: الشواط الأضافية الآن مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت [الكوري يعود]

نهـاية الـمباراة يلا شوت Iraq اليوم {[[[2- 3}]]]].. بدون تقطيع بث مباشر مشاهدة مباراة #الأردن و#العراق يلا شوت الشوط الثاني "اتفرج من البيت بدون تقطيع"

نجم الأهلي: فيتوريا "مدرب فنكوش".. وهذه أسباب خروج المغرب من أمم إفريقيا

ظهرت حالا مباشر من هنا.. نتيجة إعدادية القاهرة 2024 ظهرت حالا برقم الجلوس cairo results