الريدز يتفوق.. تاريخ مواجهات تشيلسي ضد ليفربول في جميع البطولات قبل موقعة الليلة

ليفربول
ليفربول

تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يناير الجاري، مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ليفربول مع نظيره فريق تشيلسي، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق  ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي هذا اللي برصيد 48 نقطة، بينما يحتل فريق  تشيلسي المركز التاسع بجدول ترتيب البطولة برصيد 31 نقطة.

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تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي في جميع البطولات

وتشهد تاريخ مواجهات الفريقين، تفوق كبير لفريق ليفربول على نظيره تشيلسي، وخاض الفريقين 195 مباراة، حقق فيهم ليفربول الفوز في 81 لقاء، بينما فاز تشيلسي في 65 مباراة، وسجل الريدز 255 هدفًا أما البلوز فسجلوا 226 هدف.

أما في الدوري الإنجليزي، تلاقى الفريقين في 63 مباراة، فاز فيهم ليفربول في 23 مباراة، بينما حقق تشيلسي الفوز في 21 لقاء.

وحقق فريق تشيلسي أكبر فوز له على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب آنفيلد بنتيجة 4-1.
 

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