الرابط والخطوات كاملة.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024 برقم الجلوس

رابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الاسكندرية 2024

بعد أن قامت الكثير من مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، نجد أن عمليات البحث قد تكثفت بشكل واضح من قبل جميع الطلاب بمختلف محافظات الجمهورية ومن ضمنها محافظة الاسكندرية، حيث من المنتظر إعلان نتيجة اعدادية الاسكندرية 2024 الترم الأول خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد أن قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة بإعلان النتيجة، لذلك سوف نستعرض مع كل متابعينا بمحافظة الاسكندرية خطوات الاستعلام عن نتيجة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024 برقم الجلوس والاسم

وقام الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بجولة تفقديّة لمتابعة أعمال تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية، واستهلّ جولته التفقدية بمتابعة لجنة النظام والمراقبة بإدارة شرق التعليمية بمدرسة الشهيد شريف محمد عمر الإعدادية بنات.

وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام شرق وناجية فؤاد وكيل الإدارة، وبحضور علا سليمان مدير عام وسط الإسكندرية استأنف الجولة التفقدية بمتابعة لجنة النظام والمراقبة بإدارة وسط التعليمية بمدرسة اللواء محمود أحمد محمد مرزوق الإعدادية للبنين.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة عمليات تقدير الدرجات والرصد بلجان النظام والمراقبة لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023 / 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وشدّد "أبوزيد " على مراعاة الدقة فى تقدير الدرجات ومراجعة الجزئيات وتصحيح كافة إجابات الطالب وخصوصًا فى الأسئلة الاختيارية بما فيه مصلحة الطالب والمراجعة وعمليات رصد الدرجات فى الشيت الورقى والإلكترونى ومراجعته أولًا بأول بما يحقق تكافؤ الفرص، وأشاد مدير المديرية بانتظام وانضباط أعمال التصحيح وأعمال لجان النظام والمراقبة.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أما حول توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادية فقد نوهت وزارة التربية والتعليم بأنها سوف تكون على النحو التالي:-

اللغة العربية 40 درجة.

اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

المجموع الكلي 140 درجة

جدير بالذكر أن مادة الحاسب الألى والتربية الدينية والتربية الفنية لا يتم إضافتهم للمجموع الكلي للدرجات.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بالإسكندرية 2024

يمكنك أن تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة الإسكندرية، بمجرد ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، ولذلك سوف نوضح لكم رابط الاستعلام وخطوات الاستعلام في النقاط التالية.

الخطوة الأولى هي الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية أو رابط من هنا .

. قم بعد ذلك بالضغط على بوابة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول لعام 2024 ثم بعد ذلك قم بتحديد المحافظة التي ترغب في الاستعلام عنها وهي محافظة الإسكندرية.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس الخاص بك واسم المدرسة، ثم بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الاستعلام ليظهر لك النتيجة مباشرة.

إعلان نتيجة اعدادية الاسكندرية 2024 نصف العام

صرحت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية بأنه قد تم الانتهاء رسميا من جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، وجاري العمل لتجهيز النتيجة وتحديد نسبة النجاح، وذلك حتى يتم رفعها إلى السيد المحافظ لإعتمادها رسميًا، حيث من المنتظر الكشف رسميا عن نتيجة اعدادية الاسكندرية خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة بعد أن انتهت محافظات القاهرة والجيزة من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، أطيب تمنياتنا للجميع بدوام النجاح والتفوق.

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