رسميًا ظهرت.. نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024 محافظة الإسكندرية بالدرجات ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024 محافظة الإسكندرية

أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن أعمال تصحيح امتحان الشهادة الإعدادية، تتم بكل عناية ودقة وسوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024 محافظة الإسكندرية بالدرجات

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 83.6 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104000 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 103420 طالبا وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50 % فأكثر بلغ 86490 طالبا.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024 محافظة الإسكندرية

وأوضح أبوزيد أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 3 فبراير 2024 وتستمر لمدة خمسة عشر يوما، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أما حول توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادية فقد نوهت وزارة التربية والتعليم بأنها سوف تكون على النحو التالي:-

اللغة العربية 40 درجة.

اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

المجموع الكلي 140 درجة

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بالإسكندرية 2024

يمكنك أن تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة الإسكندرية، بمجرد ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، ولذلك سوف نوضح لكم رابط الاستعلام وخطوات الاستعلام في النقاط التالية.

الخطوة الأولى هي الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية أو رابط.

قم بعد ذلك بالضغط على بوابة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول لعام 2024 ثم بعد ذلك قم بتحديد المحافظة التي ترغب في الاستعلام عنها وهي محافظة الإسكندرية.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس الخاص بك واسم المدرسة، ثم بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الاستعلام ليظهر لك النتيجة مباشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الاسكندرية

لقد وضحت وزارة التربية والتعليم عدة تصريحات حول ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول بمحافظة الإسكندرية لعام 2024، وسوف نشير إليكم إلى هذه التصريحات وموعد ظهور النتيجة في النقاط التالية.

لقد أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه كل محافظة ملزمة بإعلان ظهور نتيجته، وأن مديرية التربية والتعليم التابعة لأي محافظه بمجرد أن تنتهي من أوراق التصحيح ومراجعتها، سوف يتم إعلان نتيجتها فورا على موقع الوزارة.

وبذلك تكون قد أشارت الوزارة إلى أنه بمجرد أن تنتهي مديريه التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية من انتهاء عملية التصحيح سوف يتم إعلان النتيجة مباشرة.

كم وضحت أنه أعمال التصحيح تتم في الفترة الحالية، وسوف يتم الإعلان قريبا، خلال الاسبوع المقبل عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول لعام 2024.

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