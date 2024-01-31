عاجل.. "الإسكان" تحذر من الانسياق وراء الإعلانات "الفيسبوك" المضللة لبيع وحدات إدارية وتجارية بالعاصمة الإدارية

الاقتصاد
بوابة الفجر


حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التى تنشرها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن بيع وحدات إدارية وتجارية، فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستغل تلك الصفحات صور وفيديوهات أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف خداع وتضليل المواطنين.


ودعا الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، المواطنين، للحرص على استثماراتهم، والتحقق من صحة المعلومات قبل الإقدام على التعامل مع تلك الإعلانات الوهمية، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وتشمل الإعلانات التي تنشرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الصحف الرسمية، والبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الإسكان، ويتم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك "https://www.facebook.com/EgyptianMinistyOfHousing?mibextid=ZbWKwL"، أو من خلال مركز خدمة العملاء بجهاز المدينة.


وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حرص الهيئة على مصالح وأموال المواطنين، وعدم تعرضهم للنصب والتضليل من قبل الصفحات والإعلانات الوهمية التي تستغل إسم ومشروعات الوزارة والهيئة فى خداع المواطنين، مشددًا على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك الصفحات والإعلانات الوهمية.
 

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