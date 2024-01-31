الصحف الأوروبية.. الصن: باريس سان جيرمان يسعى لضم راشفورد.. ميرور: بن رحمة على أبواب الرحيل من وست هام

الصحف الأوروبية صباح
الصحف الأوروبية صباح اليوم

"الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 31-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

باريس سان جيرمان يرغب في ضم ماركوس راشفورد

قد يجدد باريس سان جيرمان اهتمامه بمهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد البالغ من العمر 26 عامًا. (الصن)

يفكر توتنهام في عرض بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع مهاجم بورنموث الإنجليزي دومينيك سولانكي البالغ من العمر 26 عامًا. (الصن)

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"هدف الأهلي".. الزمالك يضم صفقة كبرى من ألمانيا

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توتنهام يسعى لضم كونور جالاجر

قد يقدم توتنهام عرضًا متأخرًا للتعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي كونور جالاجر البالغ من العمر 23 عامًا من تشيلسي. (الصن)

يريد فولهام مهاجم ألبانيا أرماندو بروجا، 22 عامًا، لكنه لم يقترب بعد من تقييم تشيلسي البالغ 50 مليون جنيه إسترليني. (تلجراف)

يهتم ولفرهامبتون ببروجا، مع استعداد تشيلسي للبيع لجمع الأموال لمهاجم جديد. (ديلي ميل)

وافق وست هام على بيع الجناح الجزائري سعيد بن رحمة، 28 عامًا، إلى ليون مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، بينما يقترب لاعب خط الوسط الإسباني بابلو فورنالز، 27 عامًا، من الانضمام إلى ريال بيتيس. (ديلي ميل)

يمكن لإيفرتون أن يقوم فقط بإعارة بن رحمة، الذي حصل على إذن بالمغادرة من قبل مدرب وست هام ديفيد مويس. (كرة القدم من الداخل)

سعيد بن رحمة على أبواب الرحيل من وست هام

ويحرص وست هام على استبدال بن رحمة بالتعاقد مع الجناح البرتغالي جوتا (24 عاما) من الاتحاد. سيرفض هامرز اهتمام ولفرهامبتون وكريستال بالاس بالمهاجم الإنجليزي داني إنجز البالغ من العمر 31 عامًا. (ميرور)

وافق أستون فيلا على صفقة بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني للجناح الإنجليزي مورجان روجرز البالغ من العمر 21 عامًا في ميدلسبره. (سكاي سبورتس)

يمكن أن ينتقل ليفربول للتعاقد مع مدافع فولهام الإنجليزي توسين أدارابيويو، 26 عامًا، هذا الصيف. (ميرور)

كان لدى مهاجم يوفنتوس والإيطالي مويس كين، 23 عامًا، صفقة انتقال مقترحة على سبيل الإعارة إلى أتلتيكو مدريد، لكنها انهارت بسبب مشاكل في اللياقة البدنية. (إي إس بي إن)

الصحف الأوروبية صباح اليوم باريس سان جيرمان راشفورد جالاجر تشيلسى
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