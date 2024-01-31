بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وايران يلا شوت في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وايران يلا شوت في كأس آسيا

الفجر الرياضي
سوريا ضد إيران -
سوريا ضد إيران - كأس أمم آسيا 2023

منافسة آسيوية بين Syria vs Iran اليوم، مشاهدة مباراة سوريا وإيران بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، ويشهد دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 مواجهة مثيرة بين منتخب سوريا ومنتخب إيران، حيث يتطلع كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة. يستعد منتخب سوريا، الذي يقوده المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، لخوض هذه المباراة النارية على ملعب عبدالله بن خليفة، وهو يدخل هذا الدور لأول مرة في تاريخه بعد تألقه في مرحلة المجموعات.

بالنظر إلى أداء المنتخب السوري في المجموعات، فقد نجح في حصد 4 نقاط والتأهل إلى دور الـ16 بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته. يأمل المنتخب السوري في مواصلة الانتصارات وتحقيق التأهل لأول مرة في تاريخه إلى دور الثمانية في البطولة. ومن المعروف أن المنتخب السوري يعتمد على الصلابة الدفاعية، ومن المتوقع أن يسعى المدرب هيكتور كوبر لتنفيذ استراتيجية دفاعية قوية للحفاظ على الشباك نظيفة واستغلال الفرص الهجومية المتاحة.

من جانبه، يأتي منتخب إيران إلى هذه المواجهة بعد أداء متميز في المرحلة الأولى، حيث احتل المركز الأول في مجموعته بتحقيقه 3 انتصارات متتالية وحصد 9 نقاط. يتطلع المنتخب الإيراني لمواصلة نجاحه في البطولة والمضي قدمًا نحو التتويج باللقب، ويعول على قوة هجومه وتنظيمه الدفاعي في تحقيق الفوز في مباراة الدور الـ16.

تاريخيًا، فإن المنتخب الإيراني قد حقق أفضلية كبيرة على نظيره السوري، حيث فاز في معظم المباريات التي جمعت بينهما. ومع ذلك، فإن المنتخب السوري يسعى للانتصار وتحقيق مفاجأة، ويعتبر تأهله إلى هذا الدور إنجازًا كبيرًا بالنسبة لكرة القدم السورية.

متي موعد وتوقيت مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2024؟

من المتوقع أن تكون مباراة سوريا وإيران في دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2023 منافسة شرسة ومثيرة، حيث يلتقي الفريقان على أرض ملعب عبد الله بن خليفة. يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، سيكون موعدًا تاريخيًا للمنتخبين الذين يسعون لتحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

مشاهدة مباراة سوريا وإيران بث مباشر يلا شوت

تحمل هذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة لكل من سوريا وإيران، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق النجاح وتقديم أداء مميز يليق بتطلعات جماهيره. منتخب سوريا، الذي يشارك في دور الستة عشر لأول مرة في تاريخه، يطمح في مواصلة المفاجآت والمضي قدمًا في البطولة. بينما يسعى منتخب إيران للمحافظة على التألق والتقدم في المسار نحو التتويج بلقب البطولة.

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت سوريا والسعودية وقطر، ومن المتوقع أن يكون هناك جماهير غفيرة تشهد هذا اللقاء المهم. سيكون لدى عشاق كرة القدم في المنطقة العربية وآسيا الفرصة لمتابعة الأحداث والتحليق بأحاسيس التشويق والتوتر أثناء متابعة تطورات المباراة.

ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2023؟

تأتي بطولة كأس آسيا 2023 كحدث رياضي مهم يشهد تنافسًا قويًا بين المنتخبات الوطنية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الأداء الرفيع والتأهل إلى مراحل متقدمة في البطولة. تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس منصة رائدة في بث المباريات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الحاصلة على حقوق حصرية لبث فعاليات كأس آسيا 2023 في هذه المنطقة.

للمشاهدين في المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق، يوفر بي إن سبورتس تجربة فريدة لمتابعة كل تفاصيل البطولة والاستمتاع بأقوى اللحظات الرياضية عبر قنواتها المتخصصة. في المملكة العربية السعودية، يمكن للمشتركين متابعة مبارياتهم المفضلة عبر قنوات SSC المشفرة، التي تقدم تغطية حصرية وشاملة للبطولة.

في الإمارات، ستكون قناة أبوظبي الآسيوية المحطة المفضلة لعشاق كرة القدم لمتابعة البطولة. تقدم القناة تقارير حصرية وتحليلات دقيقة لمجريات المباريات وأحداث البطولة، مما يضيف قيمة إضافية لتجربة المشاهدة.

أما في العراق، فسيكون البث متاحًا عبر القناة الرابعة العراقية، حيث ستقوم بتوفير تغطية شاملة لمباريات كأس آسيا 2023 وتقديم التحليلات والتعليقات الرياضية المهنية.

القناةالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
SSC SPORTS HD 112380أفقي275002\3
BEIN ASIAN CUP 112188أفقي275002\3
AlRabiaa Sport10892أفقي275002\3
Al KASS EXTRA One HD11642أفقي275002\3
Abu Dhabi Sports Asia 112091أفقي275002\3

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة سوريا وإيران مجانا في كأس آسيا 2023

تحظى قمة منتخبي سوريا وإيران أيضًا بمتابعة عالمية عبر مجموعة من القنوات المفتوحة التي تقوم ببث المباريات مباشرة عبر مختلف الأقمار الصناعية. ولمساعدة الجماهير العربية على متابعة هذه المباراة، يمكنهم البحث بسهولة عن الترددات التالية:

القناةالقمرالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
سبورت سمارتتوركسات12188أفقي275002/3
SPORT TV 5 HDهيسباسات12246أفقي275002/3

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2023؟

متابعة مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكنك الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت، وأما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة، عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

من هو معلق مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2023؟

تدخل منافسات كأس آسيا 2023 مراحلها الحاسمة بإجراء مباريات الدور ثمن النهائي من البطولة، وتجذب هذه المراحل اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا. يقوم عدد من القنوات العربية بتغطية شاملة للحدث، حيث تُقدم تقارير مفصلة وتحليلات عن أهم تفاصيل المباريات والبطولة بشكل عام.

تمتلك شبكة "BEIN SPORTS" الحقوق البث للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقوم بتعليق المباريات المهمة عبر قنواتها المختلفة. وفي هذا السياق، يقوم المعلق حسن العيدروس بتعليق المباريات على قناة "BEIN SPORTS".

أما على قناة "SSC SPORTS"، فيتولى المعلق عبدالله الحربي مهمة التعليق على المباريات. بينما يُعنى المعلق هيكل الصغير بالتعليق على قناة "الدوري والكأس"، ويقوم نور الدين آيت علي بالتعليق على قناة "الرابعة العراقية". وأخيرًا، يتولى المعلق بلال علام مهمة التعليق على قناة "أبو ظبي الرياضية".

القنوات الناقلة المعلق 
Abu Dhabi Sports Asia 1بلال علام
SSC1 HDعبدالله الحربي
Al KASS EXTRA One HDهيكل الصغير
BEIN ASIAN CUP 1حسن العيدروس
AlRabiaa Sportsنور الدين ايت علئ

تشكيلة سوريا المتوقعة في مواجهة إيران:

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة

خط الدفاع: مؤيد العجان - خالد كردغلي - ثائر كروما - أيهم أوسو

خط الوسط:إبراهيم هيسار - محمود الأسود - فهد اليوسف

خط الهجوم: مارديك مارديكيان - بابلو صباغ - عمر خربين

تشكيلة إيران المتوقعة في مواجهة سوريا:

حراسة المرمى: بيرانفاد

خط الدفاع: خليل زاده - كاناني - هاجسافي - رزايين

خط الوسط: موهيبي - عزت الله - نور الله احمد

خط الهجوم: ازمون - تاريمي - جاهانباخش

سوريا وإيران.. قمة واعدة بين المنتخبين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مواجهة مثيرة تجمع بين منتخب سوريا ومنتخب إيران في بطولة كأس آسيا، والتي ستُقام في استاد عبد الله بن خليفة في قطر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. يترقب الجمهور هذه المواجهة بشغف، حيث يتطلع كل منتخب إلى الفوز والتأهل لدور الثمانية في البطولة.

يأتي المنتخب السوري إلى هذه المرحلة بعد أداء مميز في دور المجموعات، حيث نجح في التأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الستة عشر. ومن الجدير بالذكر أن الفريق السوري استطاع تحقيق نتائج إيجابية من خلال تعادله مع منتخب أوزبكستان وفوزه على الهند.

من جهة أخرى، يعتبر المنتخب الإيراني من بين المرشحين القويين في هذه البطولة، حيث تصدر مجموعته بانتصاراته الثلاثة المتتالية على فلسطين وهونغ كونغ والإمارات. ويتمتع المنتخب الإيراني بلاعبين مميزين في صفوفه مثل مهدي طارمي وسردار أزمون وصادق محرمي.

تاريخيًا، اجتمع منتخبا سوريا وإيران في عدة مناسبات، حيث سبق لهما أن خاضا 29 مباراة، وتفوق منتخب إيران في 17 منها، بينما فازت سوريا في مباراة واحدة فقط، وانتهت 11 مباراة بالتعادل. ومن المثير للانتباه أن آخر مواجهة بينهما كانت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 1973.

تتوقع التوقعات أن تكون المباراة بين الفريقين مثيرة ومليئة بالحماس، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والانتقال للدور التالي من البطولة. وفي النهاية، سيتأهل الفائز من هذه المواجهة لمواجهة الفائز من مباراة البحرين واليابان في دور الثمانية، والتي ستُقام في استاد ملعب المدينة التعليمية يوم 3 فبراير.

بهذا، يبقى الجمهور على أحر من الجمر في انتظار انطلاقة هذه المواجهة الرياضية الكبيرة، التي ستكون على محكِّ تأهل إحدى الفرقين للدور القادم وسط توقعات وتشويق متزايد من قبل عشاق كرة القدم في كل مكان.

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