مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 مترجمة كاملة HD النور

مسلسلات تركية 2024 | مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 مترجمة كاملة HD النور

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مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 مترجمة كاملة HD النور

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 146 مترجمة كاملة HD النور،يترقب العديد من عشاق مسلسل "المؤسس عثمان" الحلقة 146 مترجمة، والذي يعتبر من بين أبرز المسلسلات في الدراما التاريخية التركية. يتم عرض المسلسل في تركيا على قناة ATV في كل يوم أربعاء، وينتظر الجمهور بشغف عرض الحلقات الجديدة بانتظام.

ومن المقرر عرض الحلقة القادمة، الحلقة 146، يوم الأربعاء القادم الموافق 31 يناير 2024، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا على قناة ATV. وسيتم توفير الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية في نفس يوم العرض على موقع قصة عشق الإلكتروني في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت مصر.

أما بالنسبة للمشاهدين في الجزائر، فسيتم عرض الحلقة يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 146

يعرض المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع فقط على عدة قنوات منها قناة اي تي في التركية، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الجديدة اليوم الموافق الأربعاء 31 يناير 2024 في لثامنة مساءا، كما يتم عرضه مدبلج باللغة العربية ومترجم على قناة الفجر الجزائرية، كما ينفرد موقع قصة عشق الإلكتروني بعرض حلقات المسلسل الجديدة كاملة ومترجمة.

ويمكنك متابعة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان رقم 146 على موقع وي سيما من خلال الدخول غليه ومتابعتها أو تحميلها، أو حتى من موقع فصة عشق، وكل متابع يختار ما يناسبه من المواقع المختلفة، لذا نرصد لكم عدة طرق للوصول إليه، كما أن جودة كل موقع تختلف عن الأخرى.

تردد القنوات لمسلسل قيامة عثمان

كما سبق وان ذكرنا ان مسلسل قيامة عثمان يعرض بشكل أسبوعي فى مساء يوم الاربعاء من كل أسبوع عبر شاشات اى تى فى التركية فضلًا عن نقله على تردد قناة الفجر الجزائرية وذلك عبر الترددات التالية:-

لمشاهدة حلقة عثمان الحلقة 146 (اضغط هنا)

  • القمر الصناعي ترك سات
  • التردد:- 11628
  • معدل الاستقطاب افقي
  • الترميز:- 27500
  • الجودة اتش دي
  • التصحيح:- 5/6
  • القمر نايل سات
  • التردد 12034
  • التصحيح 3/4
  • الاستقطاب افقي
  • الترميز 27500
  • القمر الصناعي عرب سات
  • التردد 11034
  • معدل الترميز27500
  • معدل الاستقطاب عمودي
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