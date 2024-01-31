رابط سريع..نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2024 عبر بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2024 عبر بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2024 عبر بوابة الفجر،يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024 للشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية أنه من المتوقع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في بداية الشهر المقبل، بعد اعتمادها من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وسيتم إجراء عدة مراجعات لضمان مصلحة الطلاب.

بدأت أعمال التصحيح لمواد الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية فور انتهاء ماراثون الامتحانات مباشرة.

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن تصحيح أوراق امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية قد انتهى، وأنها الآن في مرحلة التجميع والرصد.

أدى 110 آلاف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية في الدقهلية، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024، أمام 635 لجنة في محافظة الدقهلية، وهي امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي، للصف الثالث الإعدادي (عربي ولغات).

نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2024 عبر بوابة الفجر

أعلنت محافظة الدقهلية انتهاء جميع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024. وفور الانتهاء من الامتحانات، بدأت عمليات التصحيح على الفور في جميع مراكز التصحيح المعدة مسبقًا من قبل المديرية، حيث تم تجهيزها بجميع الأدوات اللازمة لإتمام عملية التصحيح.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2024 عبر بوابة الفجر

أعلن ناصر شحاته أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية الذين خضعوا لامتحانات الفصل الدراسي الأول بلغ 110 ألف طالب وطالبة، وتم توزيع هؤلاء الطلاب على ما يقرب من 635 لجنة في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أما بخصوص موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024، فقد كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه يتم حاليًا تنفيذ عمليات التصحيح ورصد الدرجات. وعند الانتهاء من هذه العمليات، سيتم اعتماد النتيجة رسميًا من قبل المحافظ وإعلانها لجميع الطلاب عبر الموقع الرسمي للمديرية.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

- يقوم الطالب بالدخول على بوابة التعليم الأساسي.

- اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.

- إدخال بيانات الطالب.

- اختيار المرحلة التعليمية.

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

- اختيار الفصل الدراسي الأول.

-اختيار العام الدراسي الحالي 2023-2024.

- إدخال الاسم والرقم القومي.

- الضغط على عرض النتيجة.

- تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.