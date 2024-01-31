بالاسم ورقم الجلوس PDF.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية،تتجه المدارس الإعدادية في القاهرة نحو الاستعداد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024 في الساعات القادمة، حيث ينتظر العديد من الطلاب بفارغ الصبر ظهور النتائج والبحث عن رابط النتيجة.

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن عمليات تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات قد اكتملت في المدارس، وبدأت الآن مرحلة المراجعة. من المتوقع أن تنتهي المدارس من عمليات المراجعة وتقديم نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 إلى المحافظ لاعتمادها.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية

يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 للشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في بداية الشهر المقبل، بعد اعتمادها من قبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حيث سيتم تنفيذ عدة مراجعات بعناية لضمان مصلحة الطلاب.

بدأت عمليات التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية مباشرة بعد انتهاء ماراثون الامتحانات، وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن تصحيح أوراق الإجابة لامتحان اللغة العربية لا يزال قيد التجميع والرصد.

أدى نحو 110 ألف طالب وطالبة في محافظة الدقهلية امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024، أمام 635 لجنة، في امتحانات شهادة إتمام الدراسة للصف الثالث الإعدادي (اللغة العربية واللغات).

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الدقهلية

من موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 فور اعتمادها وظهورها

بعد فتح الرابط يظهر بانر داخل الصفحة مكتوب فيه "انتظروا نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2023/2024".

فور ظهور النتيجة يكون الاستعلام عنها برقم الجلوس.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الأول محافظة الدقهلية:

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن نتائج الشهادة الإعدادية، الترم الأول سيتم الإعلان عن نتيجتها خلال الساعات القليلة القادمة وذلك عن طريق الموقع الرسمي للمديرية، ويُنصح الطلاب بمتابعة المصادر الرسمية والمواقع الإلكترونية المعتمدة للحصول على أحدث المعلومات حول إعلان النتائج، وذلك عن طريق الخطوات التالية: