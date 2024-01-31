رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2024 bau.edu.jo جامعة البلقاء التطبيقية الاردن

رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2024 bau.edu.jo جامعة البلقاء التطبيقية الاردن،العديد من الطلاب في الأردن ينتظرون بفارغ الصبر نتائج الشامل للدورة الشتوية لعام 2024، والتي تعد من الامتحانات الأساسية والمهمة في البلاد. يهدف امتحان الشامل إلى تحديد إمكانية الالتحاق بالجامعات الأردنية، ولذلك يقوم الطلاب بالبحث عن نتائجه لمعرفة ما إذا كانوا قد نجحوا في الامتحان أم لا، وإذا كان بإمكانهم التقديم في الجامعات.

يتولى جامعة البلقاء التطبيقية مسؤولية استخراج نتائج الشامل للدورة الشتوية. يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج من خلال تطبيق نتائج الشامل، الذي يمكن تنزيله من متجر التطبيقات على هواتفهم النقالة. بعد تثبيت التطبيق، يقوم الطلاب بإدخال أرقام جلوسهم وأسمائهم، ثم يمكنهم الضغط على زر الاستعلام عن النتيجة. بهذه الطريقة، يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة ويسر عبر هواتفهم المحمولة.

رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2024

بعد الانتهاء من الترتيبات الضرورية، ستعلن جامعة البلقاء عن اليوم المحدد لإصدار نتائج الشامل للدورة الشتوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. يأتي هذا الإعلان في ظل زيادة عدد المشاركين في الامتحانات الحالية، حيث تهدف الجامعة إلى ضمان سير العملية بكفاءة وفاعلية.

رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2024 bau.edu.jo جامعة البلقاء التطبيقية الاردن

وسيتم شرح كيفية الاستعلام عن نتائج الشامل لعام 2024 وفقًا لرقم الجلوس عند إصدار الإعلان الرسمي، حيث سيتم توفير الإرشادات اللازمة للطلاب لتسهيل الوصول إلى نتائجهم بسهولة ويسر.

طريقة الحصول على نتائج الشامل 2024

يُمكن الوصول إلى موقع جامعة البلقاء التطبيقية الإلكتروني من خلال الرابط المُقدم هنا. بمجرد الدخول، يتوجب النقر على قسم الخدمات الإلكترونية أو الاستعلام عن نتائج الامتحانات. يتم اختيار نتائج الشامل لدورة الشتاء 2024، في حال توفرها. بعد ذلك، يُطلب من الطالب كتابة رقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة لذلك، ثم يتم النقر على كلمة "بحث". ستظهر النتيجة للطالب بعد ذلك.

موعد نتائج الشامل الدورة الشتوية 2024

أكد الدكتور أحمد العجلوني، رئيس اللجنة العليا للامتحانات، أن نتائج امتحان الشامل لدورة الشتاء 2024 سيتم الإعلان عنها رسميًا يوم الخميس الأول من شباط/فبراير 2023، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا. سيتم الإعلان خلال مؤتمر صحفي يُعقد بعد انتهاء وحدة التقييم والامتحانات العامة من عمليات تصحيح الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة النتائج والتدقيق فيها، ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب.