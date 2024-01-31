رابط سريع..نتائج الشامل للدورة الشتوية 2024 جامعة البلقاء الاردنية

نتائج الشامل للدورة الشتوية 2024 جامعة البلقاء الاردنية

نتائج الشامل للدورة الشتوية 2024 جامعة البلقاء الاردنية،إدارة جامعة البلقاء التطبيقية في المملكة الأردنية تستعد لإعلان نتائج امتحانات الشامل للدورة الشتوية 2024، حيث تم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة في غرف كنترول الجامعة. وأكدت المصادر انتهاء تصحيح أوراق الإجابات، في انتظار أكثر من ستة آلاف طالب وطالبة للحصول على نتائج الامتحانات.

سيتم إعلان النتائج الرسمية ورابط استخراجها عبر موقع جامعة البلقاء التطبيقية، حسب الاسم ورقم الطالب الجلوس. وفقًا للدكتور حسين سرحان، مدير وحدة التعليم والامتحانات العامة في الجامعة، فإن النتائج الأولية لامتحانات الشامل جاءت مطمئنة، ويتم حاليًا عملية التدقيق والمراجعة للطلبة الذين قدموا ورقة أو أكثر، للتحقق من درجاتهم السابقة ومطابقة حالات الغياب مع كشوف مراكز الامتحان.

من المتوقع، حسب سرحان، أن تُعلن النتائج رسميًا غدًا في الأول من شباط.

رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2024

تستعد إدارة جامعة البلقاء التطبيقية في المملكة الأردنية لإعلان نتائج امتحانات الشامل للدورة الشتوية 2024، حيث ينتظر أكثر من ستة آلاف طالب وطالبة تقدموا للامتحانات هذا الإعلان بشغف. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية بعد الانتهاء من جميع عمليات التدقيق والمراجعة، وذلك عبر موقع جامعة البلقاء التطبيقية.

نتائج الشامل للدورة الشتوية 2024 جامعة البلقاء الاردنية

بمجرد إعلان النتائج، يمكن للطلاب الاطلاع عليها واستخراجها عبر الموقع الرسمي للجامعة، حيث يتم توفير رابط استخراج النتائج حسب الاسم ورقم الجلوس. سيكون هذا الإعلان مناسبة مهمة للطلاب والطالبات الذين ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتائج جهودهم في الامتحانات.

موعد نتائج الشامل للدورة الشتوية 2024 الأردن

تم الإعلان من قبل رئيس جامعة البلقاء التطبيقية وهو أيضًا رئيس اللجنة العليا للامتحانات الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني بأن تم الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات وتم تسجيل أيضًا الدرجات على الموقع الالكترونية، وتقوم اللجنة العليا بالجامعة الآن بمراجعة تلك النتائج والموافقة عليها، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة يوم واحد من شهر فبراير القادم في مركز الجامعة بمدينة السلط، وسوف يتم الإعلان عنها في الساعة 11:00 صباحًا.

نتائج الشامل للدورة الشتوية 2024 bau.edu.jo

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الشامل للدورة الشتوية من خلال اتباع الطريقة التي سوف نوفرها إليهم وهي: