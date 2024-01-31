بث مباشر يلا شووت بدون اشتراك مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي

بث مباشر يلا شووت دون اشتراك مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي يواجه ليفربول اليوم الأربعاء 31 يناير نظيره تشيلسي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز علي ملعب الانفيلد كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بث مباشر يلا شووت دون اشتراك مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي

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مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي

تأتي مباراة ليفربول وتشيلسي ضمن منافسات الدور الثاني في الجولة الـ 22 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 في تمام الساعة 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت السعودية ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي

تنقل شبكة قنوات bein sports مباريات الدوري الإنجليزي وتذاع مباراة ليفربول وتشيلسي عبر قناة bein sport HD1.

ترتيب ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، في حين أن تشيلسي لديه 31 نقطة في المركز العاشر.

معلق مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي

من المقرر ان يكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو المكلف بالتعليق علي مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، وذلك ضمن مباريات الاسبوع 22 من بطولة الدورى الانجليزى.

تشكيل المتوقع لليفربول في مباراة تشيلسي