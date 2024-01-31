كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة ليفربول وتشيلسي - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع بدون تقطيع

كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة ليفربول وتشيلسي - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

بث مباشر
مباراة ليفربول وتشيلسي
مباراة ليفربول وتشيلسي

كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة ليفربول وتشيلسي  - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع يواجه ليفربول اليوم الأربعاء 31 يناير نظيره تشيلسي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز علي ملعب الانفيلد كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة ليفربول وتشيلسي  - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

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مباراة ليفربول وتشيلسي 

تأتي مباراة ليفربول وتشيلسي ضمن منافسات الدور الثاني في الجولة الـ 22  لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 في تمام الساعة 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت السعودية ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

تنقل شبكة قنوات bein sports مباريات الدوري الإنجليزي وتذاع مباراة ليفربول وتشيلسي عبر قناة bein sport HD1.

تردد قنوات beIN Sports  على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports  على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\

ترتيب ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول  صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، في حين أن تشيلسي لديه 31 نقطة في المركز العاشر.

معلق مباراة ليفربول وتشيلسي

من المقرر ان يكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو المكلف بالتعليق علي مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، وذلك ضمن مباريات الاسبوع 22 من بطولة الدورى الانجليزى.

تشكيل ليفربول المتوقع اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ، كورتيس جونز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز

مباراة ليفربول وتشيلسي مباراة ليفربول كوورة لايف مباشر الآن بث حي مباراة ليفربول وتشيلسي تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع بدون تقطيع يواجه ليفربول اليوم الأربعاء 31 يناير نظيره تشيلسي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز علي ملعب الانفيلد كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم
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