ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 18% بفضل انتعاش صادرات الرقائق

ارتفعت الصادرات الكورية الجنوبية في يناير الماضي للشهر الرابع على التوالي، بفضل انتعاش صادرات الرقائق بأكبر معدل في نحو 6 سنوات.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن قيمة صادرات البلاد ارتفعت بمقدار 18% على أساس سنوي إلى 54.6 مليار دولار في الشهر الماضي، فيما انخفضت الواردات بمقدار 7.8% على أساس سنوي إلى 54.3 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 300 مليون دولار.

وأوضحت، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية اللجنوبية، أن صادرات الرقائق زادت بنسبة 56.2% على أساس سنوي في يناير إلى 9.37 مليارات دولار، مسجلة نموًا لمدة 3 أشهر متتالية، وهي أكبر زيادة منذ تسجيل ارتفاع بنسبة 64.9% في ديسمبر عام 2017.

وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 24.8%، لتصل إلى 6.2 مليارات دولار، مسجلة زيادة للشهر التاسع عشر التوالي وهو أعلى مستوى لأي شهر يناير، وذلك خلفية الطلب القوي على السيارات الصديقة للبيئة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقفزت صادرات السفن بنسبة 76% خلال الفترة إلى 2.5 مليار دولار بقيادة الحاويات وناقلات الغاز الطبيعي المسال، وزادت صادرات منتجات الآلات بنسبة 14.5% إلى 4.4 مليارات دولار، وارتفعت صادرات منتجات شاشات العرض بنسبة 2.1% إلى 1.3 مليار دولار نتيجة الطلب من قطاع التلفزيون.