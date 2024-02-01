حجم التجارة بين الصين وإفريقيا يصل إلى 282.1 مليار دولار في 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

حققت التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا رقمًا قياسيًا بلغ 282.1 مليار دولار في عام 2023، لتظل بذلك بكين أكبر شريك تجاري لإفريقيا لمدة 15 عامًا على التوالي، حسب وزارة التجارة الصينية.

 

وقالت الوزارة، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، إن مجلس الدولة وافق على خطة عامة لبناء منطقة تجريبية للتعاون الاقتصادي والتجاري المتعمق بين الصين وإفريقيا.

 

وأشارت إلى أنه بموجب هذه الخطة، فإن الصين ستنشئ المنطقة التجريبية كمنصة للانفتاح على إفريقيا والتعاون معها، بحيث يصبح لها مستوى معين من التأثير الدولي بحلول عام 2027.

 

وأوضحت أن الجانبين في الأعوام المقبلة سيفسحان المجال كاملًا للدور القيادي للمنطقة التجريبية، وسيعززان تحول وتحديث التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، وسيحققان المزيد من المنافع المشتركة للشعب الصيني والشعوب الإفريقية.

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